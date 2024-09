Helene se convierte en tormenta tropical y causa tres muertes en su avance en Estados Unidos

El NHC advierte la intensidad de vientos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas que todavía mantienen en alerta a Estados Unidos. Añade que a medida que Helene avance las ráfagas continuarán con velocidad máxima de 110 kilómetros por hora, en específico en las zonas altas de Apalaches del sur. La institución recomienda a la población a prepararse ante posibles largos cortes de energía eléctrica.

El portal poweroutage.us reporta más de dos millones de usuarios sin energía eléctrica en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

A pesar que Helene es tormenta tropical, el NHC insiste en tomar precauciones por marejadas ciclónicas en las zonas costeras y lluvias torrenciales, lo que significa condiciones potencialmente mortales.

Autoridades locales informaron que Helene dejó dos muertos el 27 de septiembre en Georgia, mientras que en Florida también reportaron la muerte de una personas.

Brian Kemp, gobernador de Georgia, instó en la red social X a los habitantes para que se preparen por nuevos impactos de Helene. El director de la agencia de gestión de emergencia de Wheeler, Georgia, explicó que las dos víctimas mortales son un hombre y una mujeres que murieron cuando su remolque fue arrastrado por un tornado.

“El remolque fue arrastrado por una carretera, golpeó dos vehículos y aterrizó en un campo“, informó el canal WTOC-TV.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reportó la muerte de una persona que conducía en Tampa.

DeSantis comentó en una sesión que la víctima manejaba su automóvil que fue golpeado con una señal que cayó sobre la carretera. “Esto demuestra que las condiciones son muy peligrosas”, señaló y añadió que “no es el momento de salir”.

Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Alabama se encuentran todavía bajo avisos de emergencia a la espera de que la tormenta tropical disminuya su intensidad y se puedan evaluar los daños.

Helene azotó antes la península de Yucatán, en México, donde se ubican varios balnearios turísticos.

El huracán Helene ha sido el quinto de esta temporada en el Atlántico y, según reportes preliminares, ha sido uno de los más grandes que han azotado la costa del Golfo.

Tropical Storm #Helene Advisory 16A: Helene Producing Damaging Gusty Winds and Life-Threatening Flooding Over Portions of the Southeast and Southern Appalachians. Flash Flood Emergency in Effect For Metropolitan Atlanta. https://t.co/tW4KeGe9uJ