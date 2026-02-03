Virus Nipah: implementan controles en Asia y qué dicen las autoridades chinas sobre si hay registro de casos

Luego de que en India emitieran el pasado 26 de enero una alerta epidemiológica por un brote del virus Nipah, varios países asiáticos han comenzado a reforzar los controles en aeropuertos para evitar la propagación de este patógeno.

Un día después de la alerta sanitaria, las autoridades asiáticas informaron, mediante medios estatales, que no se han detectado casos de Nipah en su territorio y agregaron que el impacto de esta enfermedad sería "limitado".

Sin embargo, señalaron que han extremado la vigilancia en los puntos de entrada al país para evitar la llegada de lo que denominaron "casos importados".

Además, la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades aseveró recientemente que los casos se concentran en la región donde se ubica Bengala Occidental, que no comparte frontera terrestre con China.

La entidad admitió que existe “riesgo” de la llegada de casos importados a ese país, por lo que se han reforzado las tareas de seguimiento y evaluación.

La preocupación en Asia se ha incrementado debido a las movilizaciones masivas que comienzan en China por celebraciones como el Año Nuevo lunar.

La alerta coincide con la cercanía del periodo vacacional del Año Nuevo lunar —conocido como chunyun—, el mayor movimiento anual de personas en el país, lo que ha alimentado el debate en redes sociales.

Según la misma fuente, China no ha registrado ningún caso de Nipah desde que el virus fue identificado por primera vez en 1998.

Recordaron, además, que el país cuenta desde el 2021 con directrices técnicas específicas para la prevención y el control del virus, así como con capacidad de diagnóstico en los centros de control de enfermedades de todas las provincias.

Lea también: ¿Cómo se transmite el virus Nipah? Los síntomas de una enfermedad mortal que aún no tiene cura y causa alarma en India