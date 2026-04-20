Vuelos cancelados y atrasados: qué medidas aplicará EE. UU. ante situación ocurrida en aeropuertos

Derivado de las múltiples cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha anunciado una serie de medidas para mitigar la situación.

Por medio de un comunicado de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), se anunció el pasado 16 de abril la reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, uno de los más grandes del territorio estadounidense.

Los motivos se deben a que, según la FAA, el verano pasado menos del 60% de las llegadas y salidas de dicho aeropuerto se efectuaron a tiempo.

La medida fue denominada por las autoridades como “reducción de programación”, que consiste en limitar las operaciones diarias a 2 mil 708, y así “evitar un aumento drástico con respecto a la programación diaria del verano pasado”.

La FAA detalla que el aeropuerto de Chicago es uno de los más transitados de Estados Unidos, donde aproximadamente se efectúan “más de 3 mil 80 vuelos previstos en los días de mayor afluencia del verano del 2026”.

“Esto supone un aumento del 14.9% en los días de mayor afluencia con respecto al verano del 2025”, señala la FAA.

Entre las problemáticas que las autoridades estadounidenses encontraron en el aeropuerto de Chicago y en otros lugares figuran “los horarios poco realistas que superaban con creces la capacidad del aeropuerto”.

Esta medida entrará en vigor del 17 de mayo al 24 de octubre del 2026. “La orden de la FAA distribuye las operaciones entre las aerolíneas basándose en sus horarios aprobados para el verano del 2025”, afirman las autoridades.

Las autoridades estadounidenses no dieron más detalles sobre si esta medida se implementará en otros aeropuertos, pero sí indicaron que ha tenido éxito en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El pasado 13 de abril, las autoridades estadounidenses, así como el rastreador de vuelos Flightware, señalaron que un total de 12 mil 618 vuelos se retrasaron y mil 397 fueron cancelados a nivel mundial.

CNN señaló que dos factores que provocaron retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos fueron las condiciones climáticas y el retiro de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de muchos recintos.

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