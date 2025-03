X registra caída mundial: Red social anteriormente conocida como Twitter tiene problemas para funcionar

Los principales problemas para los usuarios de X son: Publicar contenido, acceder a las cuentas y cargar la pantalla de inicio, tomando en consideración que la plataforma no se actualiza.

Durante la mañana de este lunes 10 de marzo, la red social X (Anteriormente conocida como Twitter) experimentó una interrupción a escala mundial, afectando el acceso y el funcionamiento de la plataforma en diversas regiones; y de acuerdo con el portal que detecta sus fallas, Downdetector, el problema comenzó alrededor de las 6 horas.

Según los reportes de los internautas, los principales problemas para algunos de los usuarios de X son: Publicar contenido, acceder a las cuentas y cargar la pantalla de inicio, tomando en consideración que la plataforma no se actualiza y hasta el momento aún se mantienen las mismas publicaciones de hace algunas horas.

Esta es la tercera caída de X en lo que va del 2025, por lo que la comunidad virtual ha culpado directamente al magnate sudafricano Elon Musk, debido a que desde que compró la red social, decenas de usuarios han decidido migrar a otras plataformas, principalmente Instagram y Facebook, para seguir expresando su frustración con X.

Hasta el momento, el perfil oficial de X en las demás redes sociales no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción del servicio; no obstante, algunos usuarios en diferentes latitudes aseguran que el problemas ya se solucionó, a pesar que aún hay muchas personas que no pueden ingresar a su cuenta o publicar en la red.

¿Cómo conocer cuál es el estado de X?

Si X, o cualquier otra red social deja de funcionar, cualquier persona puede acceder al sitio web de Downdetector, debido a que esa plataforma muestra los reportes de fallas, tanto a escala nacional, como internacional. Tomando en cuenta que en ocasiones, el problema solamente es en un país o en una región en específico, no mundial.

Según Downdetector, se espera que la caída se resuelva a las 9 horas de Guatemala; sin embargo, para la empresa, este es nuevo golpe para su imagen, la cual ha recibido decenas de críticas desde hace meses, principalmente desde que decidió cambiar de imagen y perder la identidad que en algún momento fue reconocida en todo el mundo.

Lea más: Donald Trump asegura que los aranceles a México y Canadá podrían subir con el paso del tiempo

Por el momento no hay nada que los usuarios de X puedan hacer para poder utilizar correctamente la plataforma, únicamente les queda esperar: "Desconocemos si es por las rondas de despidos u otros motivos de mantenimiento, pero X antes no fallaba y ahora ya no es tan infalible", agregó un internauta a través de su perfil en Facebook.

Los problemas de X parecen ser intermitentes, debido a que algunos usuarios sí han podido cargar nuevos mensajes a través de la aplicación o del sitio web, aunque únicamente por unos segundos, por lo que parece que todo depende del momento.

El número de informes de incidencias en Centroamérica asciende a más de 21 mil reportes en la última hora, según muestran los datos aportados por usuarios de la plataforma, los cuales fueron recogidos en Downdetector y posteriormente reflejados en una gráfica que se actualiza cada cinco minutos, aunque en EE. UU. han disminuido.

A lo largo del día, la aplicación y el sitio web de X han reportado diversos problemas de inestabilidad, y deja de funcionar de manera intermitente, por lo que se recomienda intentar ingresar a la red social en diferentes momentos, esperando al menos 10 o 15 minutos, esperando que las autoridades hayan podido solucionar los inconvenientes.