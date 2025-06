Yates, guardaespaldas y celebridades: así se ve Venecia ante la boda de Jeff Bezos

Las festividades de Bezos y su futura esposa Lauren Sanchez empiezan el jueves y terminarán el sábado con una ceremonia en un lugar secreto por razones de seguridad.

Según la prensa italiana, ambos intercambiarán el viernes alianzas y votos en la isla de San Giorgio Maggiore, frente al Arsenale, donde un gran baile se anunció para el sábado.

Mientras tanto, los invitados viajan de una isla a otra a bordo de las famosas lanchas venecianas, flanqueados por sus guardaespaldas. Le siguen otras embarcaciones alquiladas a precio de oro por medios de comunicación de todo el mundo.

Entre los cerca de 200 invitados figuran, según la prensa italiana, Leonardo DiCaprio, Elton John, Mick Jagger, Lady Gaga y Orlando Bloom.

Los fotógrafos de AFP vieron a Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, acompañada de su esposo Jared Kushner y sus hijos.

Oprah Winfrey, Gayle King, Kim & Khloe Kardashian were spotted in Venice for Jeff Bezos & Lauren Sanchez Wedding.



