Zelenski recibe el apoyo de 18 aliados en la cumbre de Londres tras su altercado con Trump

“Espero que sepa que todos estaremos con ustedes y con el pueblo de Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Todos alrededor de esta mesa”, afirmó Starmer al líder ucraniano, sentado a su lado.

El primer ministro británico había anunciado, pocas horas antes del inicio de la cumbre, que Reino Unido y Francia trabajan con Ucrania en un plan para el cese de los combates en el conflicto con Rusia.

“Hemos acordado que Reino Unido, junto a Francia, y tal vez uno o dos (países) más, trabajaremos con Ucrania en un plan para el cese de los combates, y luego discutiremos ese plan con Estados Unidos“, dijo Keir Starmer a BBC.

Lea más: Trump discute con Zelenski y en tenso momento lo acusa de estar “jugando” con la Tercera Guerra Mundial

Starmer, y los presidentes de Francia y Ucrania, Emmanuel Macron y Volodimir Zelenski, viajaron esta semana por separado a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y buscar una paz duradera.

La reunion del domingo 2 de marzo en Londres busca acuerdos en materia de seguridad y mostrar su apoyo a Ucrania y fueron invitados entre otros los dirigentes de Francia, Alemania, Dinamarca, Italia, Turquía, Países Bajos, Noruega, Polonia, España, Finlandia, Suecia, República Checa y Rumania.

El jefe de la Otan, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, así como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también están presentes.

“Todos estamos muy comprometidos con un objetivo que queremos alcanzar, que es una paz justa y duradera en Ucrania. Creo que es muy, muy importante que evitemos el riesgo de que Occidente se divida“, señaló la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Le podría interesar: ¿Qué pasó con el acuerdo que deberían firmar Trump y Zelenski sobre las tierras raras tras tensa discusión?

Meloni se reunió con Zelenski al margen de la cumbre.

“La reunión reafirmó el apoyo de Italia a Ucrania y a su pueblo, así como el compromiso, con sus socios europeos, occidentales y estadounidenses, de construir una paz justa y duradera, que garantice un futuro de soberanía, seguridad y libertad para Ucrania“, explicó el gobierno italiano en un comunicado.

Ucrania y Europa siguen con preocupación el acercamiento entre Trump y el mandatario ruso, Vladimir Putin, que iniciaron negociaciones bilaterales para poner fin a la guerra sin invitar a Ucrania ni a los europeos.

“En el siglo XXI las relaciones entre los países son de alianzas, no de vasallajes. La época de los países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Por eso defendemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin”, escribió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la red social X antes de la reunión de Londres.

Lea también: Trump dice que Zelenski y Putin tendrán que “juntarse” para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

El gobierno británico, que firmó el 1 de marzo un acuerdo de préstamo de US$2 mil 840 millones para apoyar las capacidades de defensa de Ucrania.

“Todos en Europa van a tener que dar más” para apoyar a Ucrania, dijo en la red social X, el secretario general de la Otan, Mark Rutte.

Los participantes iban a debatir además en la cumbre sobre la necesidad de que Europa desempeñe su papel en defensa y los próximos pasos en la planificación de fuertes garantías de seguridad en el continente, ante el riesgo de retirada del paraguas militar y nuclear de Estados Unidos.

La inquietud se disparó tras la trifulca verbal del 28 de febrero en la Casa Blanca, en la que Trump reprendió a Zelenski, acusándolo de jugar con el riesgo de una Tercera Guerra Mundial.

Very positive heading into today’s meeting in London. Three key points:

1. Support Ukraine today. All in Europe will need to give more

2. We all want a peace deal, and it has to last. Europe is really stepping up here

3. To keep NATO strong, Europe will increase defence spending pic.twitter.com/ZMLu3ncXM2