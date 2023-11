¡Cada día sigue en aumento! Cuál es el millonario premio mayor de la lotería Powerball (y los números ganadores del último sorteo)

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 4, 21, 33, 39 y 62

Además, el Powerball Play fue: 20 con Power Play: 2X

Durante el sorteo de este miércoles 8 de noviembre, el premio acumulado de la lotería Powerball ascendió a US$196 millones.

Sin embargo, la persona que obtenga esta ganancia puede optar por un premio en efectivo con un valor total de US$90.2 millones.

Could a fortune be in your future 🔮? Take your chance at tonight's $196,000,000 #Powerball fortune! Get your ticket online or in-store now! https://t.co/DxWW3CI3LI#BeSmartPlaySmart Must be 18 or older to play. Game odds available at https://t.co/sl9dPwKf9T pic.twitter.com/R63df7PCmn

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) November 9, 2023