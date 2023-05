“Decidimos dividir el premio”: la insólita historia de las hermanas que compartieron sus millonarias ganancias de la lotería Powerball

La mujer residente de Arkansas decidió compartir su gran victoria de Powerball con su hermana Tammy Lee, a quien le entregó la mitad de sus ganancias.

De acuerdo a Horta, desde hace varios años ambas tenían el acuerdo que si alguna vez ganaban la lotería dividirían el dinero del premio en partes iguales.

“Vivimos juntos, así que le dije a Tammy que me recogiera un boleto de Powerball ya que iba a la tienda. También compró un boleto del premio mayor de Natural State ”, reveló Horta a los funcionarios de la lotería.

Para su sorpresa, el boleto de Powerball que adquirió contaba con cuatro números ganadores del sorteo, por lo que había ganado US$50 mil.

Will one of the new May tickets make you a winner? 🤩 Try them today at your favorite lottery retailer! #ThisIsWinning pic.twitter.com/L7ycm7K2s7

— Arkansas Scholarship Lottery (@MyARLottery) May 15, 2023