¡US$550 millones de premio! Estos son los números ganadores del últimos sorteo de la lotería Powerball

Los sorteos de la lotería Powerball generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Este miércoles 13 de septiembre, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio acumulado que ofrece.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 22, 30, 37, 44 y 45.

Además, el Powerball Play fue: 18 con Power Play: 3X

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/QP0WncaNt9 pic.twitter.com/buOHOif7NM

— Powerball USA (@PowerballUSA) September 14, 2023