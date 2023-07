¡Subió hasta US$1.050 millones! Premio mayor de Mega Millions se convierte en el cuarto más alto en la historia de esta lotería

A raíz de esta situación, el premio acumulado de Mega Millions subió hasta US$1.050 millones y se convirtió en el cuarto más alto de todos los tiempos, de acuerdo a un comunicado publicado por la organización.

El próximo martes 1 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo, en donde, de existir un ganador, podrá dividir el premio en pagos anuales durante 29 años o tomar una opción de suma global de un estimado de US$580 millones.

Hasta la fecha, el mayor premio en la historia de Mega Millions fue de US$1.537 millones y fue ganado en Carolina del Sur en 2018.

La lista de premios históricos la siguen un boleto de US$1.348 millones que fue vendido en Main y un premio de US$1.337 millones vendido en julio del año pasado.

ICYMI: The #MegaMillions jackpot is now $1.05 B I L L I O N, WOW! 😄 Drop a 💛 in the comments if you've already got your tickets for Tuesday, August 1 draw! #GoodLuck #PlayResponsibly #CALottery pic.twitter.com/zm0qI487fC

— California Lottery (@calottery) July 30, 2023