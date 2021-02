El Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino cumplió 400 años

Pasillos del colegio, fundado en 1620, por donde caminaban los primeros estudiantes del país, y que recibieron clases de Teología, Derecho Canónico y Filosofía. (Fotos Prensa Libre: cortesía del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino)

El propósito de su creación obedeció a que a Marroquín (1499-1563) le preocupaba que los hijos de españoles que nacían en este territorio crecieran sin la doctrina cristiana y sin saber leer ni escribir, expone Mynor Carrera Mejía, historiador del Museo de la Usac. Por ello, el obispo solicitó al rey que se creara un establecimiento educativo para solventar el problema. Poco tiempo antes de morir dictó su testamento, en el que dejó renta para iniciar los trabajos de construcción de un establecimiento a fin de educar a hijos de españoles de bajos recursos.

“Que se asiente un estudio a manera de universidad en esta ciudad de Santiago de Guatemala, que es la más a propósito de todas estas Provincias, mayor y más abundante y de mejor temple para el estudio. Este remedio es fácil, el provecho no tiene precio, como V. M. —vuestra majestad— lo mande …”, solicitaba Marroquín en una carta enviada al monarca español Carlos I, con fecha 1 de agosto de 1548. El capitán general de Guatemala don Antonio Peraza de Ayala y Rojas, conde de la Gomera, autorizó la construcción del edificio.

El obispo solicitó a la Orden de Predicadores de Santo Domingo, a la cual pertenecía, que le reservaran un espacio físico del convento dominico para albergar el colegio. Carrera señala que cuando este establecimiento se construyó, se aprovechó el área donde estaban las huertas del convento. La obra quedó concluida en 1620.

La clase inaugural se llevó a cabo el 20 de octubre de 1620 y la dictó el deán Felipe Ruiz de Corral, catedrático de Prima de Teología. Asistieron ese día autoridades civiles, políticas y religiosas. De acuerdo con José Mata Gavidia, en su obra Fundación de la Universidad en Guatemala (1564-1688), las clases en el colegio iniciaron con 77 alumnos, distribuidos así: 11 para Prima de Teología, 16 para Derecho Canónico, 10 para Vísperas de Teología y 40 para Filosofía —esta última también llamada Artes—. La educación era recibida exclusivamente por hijos de españoles. Con estos cursos también comenzó su labor, 56 años después, la Usac.

El colegio funcionó hasta el 31 de enero de 1676, cuando fue creada la Usac, aunque esta inició labores cinco años después, el 7 de enero de 1681, aclara Carrera.

El deseo de Marroquín de instituir una universidad se cumplió, por lo que las autoridades universitarias lo han considerado uno de los benefactores en la creación de la Usac, expone el historiador.

“No obstante, yo lo considero un benefactor indirecto, pues la renta que dejó fue para crear el Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino y no una universidad. El rey Carlos II tomó esa renta, así como el edificio del colegio para que la universidad iniciara su labor educativa, pero eso es otra cosa”, asevera Carrera.

Polémica

Entre los religiosos surgieron conflictos relacionados con la supremacía educativa, debido a que el colegio no podía otorgar grados académicos, lo cual no ocurrió sino hasta el 1 de octubre de 1624, cuando se autorizó hacerlo, pero el 27 de enero de 1631 se les revocó este derecho. El colegio albergó siempre la esperanza de ser universidad, pero no pudo concretar dicho deseo. Al fundarse la Usac se crearon otras carreras además de las tradicionales como Derecho y Medicina, y se impartía enseñanza compartida a religiosos y laicos.

Cuando nace la Universidad de la Audiencia de Guatemala el colegio es modificado, se le construye una capilla, salón mayor y se acondicionan las aulas universitarias. El colegio desaparece, al igual que los otros colegios que otorgaban grados académicos, en algunos conventos de Santiago de Guatemala.

“La experiencia educativa del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, aunque duró pocos años, dejó huella en la historia de la educación de la Audiencia de Guatemala. Deja ver, al mismo tiempo, los diversos intereses y controversias entre órdenes religiosas, por querer acaparar el otorgamiento de grados académicos”, añade Carrera.

Centro cultural

En la actualidad, este edificio funge como un centro cultural, ubicado en la parte posterior del antiguo Convento de Santo Domingo, 1a. Avenida Norte, número 23.

Las áreas que lo conforman son Museo de la Farmacia, Sala de Exposiciones Roberto Aycinena, Salón Mayor, Museo de Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez y Sala de Música de Cámara Roberto Díaz Castillo, explica la directora Maritza Moreira.

El Museo de la Farmacia, fundado en 1972, destruido por el terremoto de 1976 y reabierto en el 2005, es una réplica de una botica del siglo XVIII, donde se pueden apreciar conserveros y mobiliario antiguos.

En el Museo de Artes y Artesanías Populares de Sacatepéquez se observa una cocina antigua, así como artesanías de ese departamento.

En el recinto también se desarrollan actividades culturales de diversa índole, que no se han detenido pese a la pandemia, porque continúan efectuándose de manera virtual, mediante sus redes sociales, señala Moreira, hasta que se autorice la reapertura de las instalaciones.

Actividades diversas

En 1871, durante la Reforma Liberal, se confiscaron y subastaron los bienes del colegio, que pasó a ser propiedad privada. El doctor Edmundo Vásquez Martínez, rector de la Usac, adquirió el edificio en 1967, a fin de que albergara coloquios, conferencias, charlas, conciertos y obras de teatro, “un lugar donde se haga y difunda la cultura”.

En honor de santo