Mapa virtual: ¿Cuáles son las iglesias del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y dónde se ubican?

En la Nueva Guatemala de la Asunción se construyeron las mismas iglesias que se encontraban en Santiago de Guatemala, luego de que fuera trasladada la capital en 1776 al Valle de la Ermita o de la Virgen.

Alrededor de estas fueron surgiendo los barrios, que fueron bautizados con el nombre de los recintos religiosos. Algunas, han conservado su estructura original, pero la mayoría fueron reconstruidas, luego de diversos movimientos telúricos que las fueron dañando a lo largo del tiempo.

A continuación, se presenta un mapa virtual para facilitar su ubicación, así como conocer unos datos breves sobre su historia.