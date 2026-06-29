Mapa virtual: ¿Cuáles son las iglesias del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y dónde se ubican?

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Mapa virtual: ¿Cuáles son las iglesias del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y dónde se ubican?

Más de dos decenas de iglesias católicas históricas se concentran en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y, para identificarlas, "Prensa Libre" creó un mapa virtual para ubicarlas fácilmente.

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¿Cuáles son las iglesias del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala y dónde se ubican?

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios (Calvario), cuyo recinto original fue construido en 1784. El actual, se finalizó en 1932. (Foto: Hemeroteca PL)

En la Nueva Guatemala de la Asunción se construyeron las mismas iglesias que se encontraban en Santiago de Guatemala, luego de que fuera trasladada la capital en 1776 al Valle de la Ermita o de la Virgen.

Alrededor de estas fueron surgiendo los barrios, que fueron bautizados con el nombre de los recintos religiosos. Algunas, han conservado su estructura original, pero la mayoría fueron reconstruidas, luego de diversos movimientos telúricos que las fueron dañando a lo largo del tiempo.

A continuación, se presenta un mapa virtual para facilitar su ubicación, así como conocer unos datos breves sobre su historia.

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ESCRITO POR:

Brenda Martínez

Periodista de Prensa Libre especializada en historia y antropología con 16 años de experiencia. Reconocida con el premio a Mejor Reportaje del Año de Prensa Libre en tres ocasiones.

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