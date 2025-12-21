3I/ATLAS se convirtió en el primer cometa interestelar detectado brillando en rayos X

El cometa interestelar 3I/ATLAS alcanzó el viernes 19 de diciembre su punto más cercano a la Tierra, al situarse a aproximadamente 270 millones de kilómetros de la Tierra. Más allá de ese acercamiento, el visitante cósmico ha protagonizado un hito científico sin precedentes: es el primer cometa interestelar detectado emitiendo rayos X.

La misión japonesa XRISM (Misión de Imágenes y Espectroscopía de Rayos X), operada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) en asociación con la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), observó al cometa durante 17 horas entre el 26 y 28 de noviembre de 2025 con su telescopio de rayos X suaves Xtend.

El instrumento capturó un halo de emisión de rayos X que se extiende aproximadamente 400,000 kilómetros alrededor del núcleo sólido del cometa, según informó oficialmente la ESA. Esta imagen representa la primera detección de rayos X de un objeto interestelar de este tipo en la historia.

"3I/ATLAS es el primer cometa interestelar en ser capturado en luz de rayos X", confirmó la ESA en un comunicado oficial publicado en su portal de imágenes multimedia.

Un visitante desde otra región de la galaxia

Edgar Castro Bathen, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, destacó para Prensa Libre la singularidad de este objeto: "Este no fue un cometa ordinario. A diferencia de otros cuerpos conocidos, como el famoso cometa Halley, este objeto llegó desde regiones extremadamente lejanas de nuestra galaxia".

3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el telescopio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Río Hurtado, Chile, financiado por la NASA. Es el tercer objeto interestelar confirmado que pasa por el sistema solar.

Los astrónomos categorizaron este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital, lo que significa que no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol. Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde fuera de nuestro sistema solar.

Descubre más sobre el cometa 3I/ATLAS aquí: https://t.co/SV5YfDOAXM pic.twitter.com/hDIhER1xCb — NASA en español (@NASA_es) December 19, 2025

Características del visitante interestelar

El tamaño exacto del núcleo del cometa permanece incierto. Las observaciones del telescopio espacial Hubble hasta el 20 de agosto de 2025 indican que el límite superior de su diámetro mide 5.6 kilómetros, aunque podría medir tan poco como 440 metros de ancho.

Cuando fue descubierto, 3I/ATLAS viajaba a aproximadamente 221,000 kilómetros por hora. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó a unos 246,000 kilómetros por hora en su aproximación más cercana al Sol.

Observaciones recientes del telescopio Gemini North en Hawái mostraron que 3I/ATLAS ha desarrollado un tenue brillo verdoso. Este fenómeno se debe a la emisión de carbono diatómico, un gas común que se libera cuando los cometas se calientan por la radiación solar.

El Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia confirmó que el máximo acercamiento a la Tierra ocurrió en horas de la madrugada del viernes 19 de diciembre en Guatemala, aunque el cometa se mantuvo a una distancia completamente segura.

Por el momento, el visitante continuará su viaje por el sistema solar exterior, pasará cerca de Júpiter a inicios del 2026 y se dirigirá luego al espacio interestelar, para no volver jamás.