¿A qué hora y en qué países se verá el eclipse solar del 21 de septiembre de 2025?

Este 21 de septiembre se observará el último eclipse solar del 2025. Será parcial y únicamente visible en ciertas regiones del planeta, desde donde se podrá contemplar la singularidad de este fenómeno astronómico.

El eclipse de Sol se verá en el sur de Australia, Nueva Zelanda, los océanos Pacífico y Atlántico, y la Antártida, según datos hemerográficos de Prensa Libre y medios internacionales.

Sin embargo, no podrá observarse desde Guatemala, de acuerdo con el calendario de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

“La Luna pasará entre la Tierra y el Sol, cubriendo parcialmente el disco solar y generando un eclipse solar parcial”, indica Star Walk. Este evento astronómico casi coincide con el equinoccio, que ocurrirá el 22 de septiembre.

¿A qué hora será el eclipse solar del 21 de septiembre?

El eclipse del domingo 21 de septiembre comenzará a las 17.29 horas (tiempo universal). Esto equivale a las 11.29 horas de Guatemala, según fuentes internacionales. De acuerdo con National Geographic, se estima que durará 264 minutos.

Se trata del cuarto eclipse del año, ya que hubo dos en marzo y otro el 7 de septiembre, señala National Geographic.

Aunque no será visible en América, habrá una transmisión en vivo en el canal Time and Date en YouTube. Si desea verla, compartimos el vídeo donde se efectuará la transmisión. Por cualquier actualización, active las notificaciones de dicho canal para más información.