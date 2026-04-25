Artemis: ¿cuándo llegará a la Luna?

La Nasa contrató a SpaceX, de Elon Musk, y a Blue Origin, de Jeff Bezos, para construir estos módulos, pero los proyectos presentan retrasos.

SpaceX desarrolla una versión lunar de Starship, de 35 metros de altura, que acumula más de dos años de atraso.

“La nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX se conocen colectivamente como Starship y representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá”, describe la página de SpaceX.

Este es el vehículo de lanzamiento más potente jamás desarrollado, capaz de transportar hasta 150 toneladas métricas de carga reutilizable y 250 desechables, según esa fuente.

Por su parte, Blue Origin desarrolla la nave Blue Moon Mark 2, la cual es más compacta y registra ocho meses de retraso.

“Los módulos de aterrizaje para tripulación y carga MK2 contribuirán a establecer una presencia permanente en la Luna. Se fabrican y operan de conformidad con los rigurosos requisitos de seguridad de la NASA”, explica Blue Origin en su página web.

Estos módulos deben transportar equipos, rovers presurizados y los primeros componentes de una base, lo cual requiere grandes cantidades de propulsor, explica BBC News en un artículo sobre los retos de Artemis II.

La tarea es compleja. Sin embargo, la misión Artemis III está prevista para mediados del 2027, de acuerdo al cronograma de la agencia espacial de Estados Unidos.