Cómo ver en directo al cometa 3I/ATLAS pasar cerca de la Tierra este 19 de diciembre



El cometa interestelar —procedente de fuera del Sistema Solar— 3I/ATLAS tiene un núcleo de entre 10 y 30 kilómetros y se desplaza a una velocidad de 68 kilómetros por segundo.

La NASA informó que el 19 de diciembre del 2025 este cometa se aproximará a nuestro planeta. Su cercanía estimada será de 270 millones de kilómetros de la Tierra, según cálculos de los científicos.

Edgar Castro Bathen, director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo comparte, además, que la aproximación ocurrirá a las 2 horas, tiempo de Guatemala. Hasta el momento, no se reporta ningún peligro asociado al cometa.

“Su brillo será débil, observable solo con telescopios medianos, pero el encuentro ofrece una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un cometa verdaderamente interestelar”, comentó Castro. El ideal es estar en un lugar oscuro, conocer previamente su posición entre las estrellas.

La Agencia Espacial Europea (ESA) permitirá consultar su posición exacta en tiempo real a través de un mapa interactivo, ideal para seguir su recorrido con precisión. Compartimos el link: https://neotools.neo.s2p.esa.int/ovt/.

Ell Virtual Telescope Project ofrecerá una retransmisión gratuita online del acercamiento del cometa. El directo está programado para comenzar el 18 de diciembre.

Un visitante interestelar

Este cometa es el tercer objeto confirmado proveniente de fuera del Sistema Solar. Fue descubierto el 1 de julio del 2025 por la red ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), en Chile, y su estudio permite observar material que se formó en otro sistema estelar.

Está considerado un objeto interestelar porque su órbita hiperbólica indica que no forma parte del Sistema Solar, sino que procede del espacio interestelar, al que retornará rápidamente, según explicó el Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades de España..

El seguimiento del cometa forma parte de una colaboración internacional en la que participan la Agencia Espacial Europea (ESA), la NASA y la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), integrada por varios observatorios españoles, como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Parque Astronómico del Montsec, el Observatorio La Cañada, el Observatorio Paus y Light Bridges SL.

La red IAWN, coordinada por las Naciones Unidas, ha organizado una campaña mundial de observación del 25 de noviembre del 2025 al 27 de enero del 2026, en la que España participa activamente a través de la Agencia Espacial Española (AEE) y otros centros nacionales.

Material de otro sistema estelar

El estudio de su espectro y dinámica permitirá conocer su edad, composición química y posible origen galáctico. Según estimaciones preliminares, 3I/ATLAS podría proceder de un sistema estelar formado varios miles de millones de años antes que el Sistema Solar.

Estudiar este tipo de cometas es relevante —subrayó el ministerio español— porque contienen material primigenio de otros sistemas estelares, formado antes incluso que el Sol. Su análisis ofrece pistas sobre cómo nacen los planetas y las estrellas en distintas regiones de la galaxia, y contribuye a comprender la diversidad del cosmos.

El cometa podría ser visible hasta septiembre del 2026. Después, podría desaparecer de nuestra vista, según una investigación citada por CNN.

Datos clave sobre el cometa 3I/ATLAS

Su núcleo mide entre 10 y 30 kilómetros