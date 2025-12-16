Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué día y a qué hora de Guatemala se acercará este objeto interestelar?

Por tercera vez en la historia, un objeto interestelar se aproxima a nuestro planeta. Se trata del cometa 3I/ATLAS, el cual ha generado gran expectativa entre científicos y aficionados a la astronomía.

De acuerdo con la NASA, el 19 de diciembre del 2025 este cometa se aproximará a nuestro planeta. Su cercanía estimada será de 270 millones de kilómetros de la Tierra, según cálculos del ente científico.

Según el astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen, dicha aproximación tendrá lugar a las 2.00 horas, tiempo de Guatemala. Hasta el momento, no se reporta ningún peligro asociado al cometa.

“Su brillo será débil, observable solo con telescopios medianos, pero el encuentro ofrece una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un cometa verdaderamente interestelar”, comenta Castro.

Datos curiosos sobre el cometa 3I/ATLAS

La NASA explica que el cometa fue descubierto por el telescopio ATLAS, en Chile. Asimismo, se mencionan otros datos curiosos sobre este objeto interestelar, entre los cuales destacan:

Es el tercer objeto interestelar descubierto en la historia. La NASA descarta que se trate de una nave espacial, ya que cada medición apunta a que se trata de un cometa Ha sido estudiado por la comunidad científica. El ente asegura que ha utilizado toda su flota alrededor del Sistema Solar para tomar mediciones desde varios ángulos y comprender su composición Permite estudiar la vida fuera del Sistema Solar. A través de su composición y la liberación de gases en la atmósfera, se abren posibilidades para el estudio de la formación de planetas fuera del Sistema Solar Se ha utilizado equipo especial de la NASA para su análisis. Se han empleado espectrómetros que permiten visualizar los colores y la composición, entre los que figuran el telescopio espacial James Webb, el Hubble, el instrumento SPHERE y la cámara de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter Por primera vez, se observa un objeto de este tipo con alto nivel de detalle. La NASA ha elaborado diversas mediciones y misiones a lo largo del Sistema Solar, y enfatiza que el cometa 3I/ATLAS no representa peligro para la Tierra.

El cometa interestelar 3I/ATLAS, rodeado por un círculo en el centro, captado por la cámara en blanco y negro LLORRI a bordo de la sonda Lucy de la NASA. (Foto Prensa Libre: AFP)

Características del cometa 3I/ATLAS