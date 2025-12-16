Ciencia
Cometa 3I/ATLAS: ¿Qué día y a qué hora de Guatemala se acercará este objeto interestelar?
El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación durante diciembre del 2025. Estos son los detalles sobre el acercamiento de este objeto que acapara la atención científica.
El cometa 3I/ATLAS es objeto de estudio científico a nivel mundial. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Por tercera vez en la historia, un objeto interestelar se aproxima a nuestro planeta. Se trata del cometa 3I/ATLAS, el cual ha generado gran expectativa entre científicos y aficionados a la astronomía.
De acuerdo con la NASA, el 19 de diciembre del 2025 este cometa se aproximará a nuestro planeta. Su cercanía estimada será de 270 millones de kilómetros de la Tierra, según cálculos del ente científico.
Según el astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen, dicha aproximación tendrá lugar a las 2.00 horas, tiempo de Guatemala. Hasta el momento, no se reporta ningún peligro asociado al cometa.
“Su brillo será débil, observable solo con telescopios medianos, pero el encuentro ofrece una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un cometa verdaderamente interestelar”, comenta Castro.
Datos curiosos sobre el cometa 3I/ATLAS
La NASA explica que el cometa fue descubierto por el telescopio ATLAS, en Chile. Asimismo, se mencionan otros datos curiosos sobre este objeto interestelar, entre los cuales destacan:
- Es el tercer objeto interestelar descubierto en la historia. La NASA descarta que se trate de una nave espacial, ya que cada medición apunta a que se trata de un cometa
- Ha sido estudiado por la comunidad científica. El ente asegura que ha utilizado toda su flota alrededor del Sistema Solar para tomar mediciones desde varios ángulos y comprender su composición
- Permite estudiar la vida fuera del Sistema Solar. A través de su composición y la liberación de gases en la atmósfera, se abren posibilidades para el estudio de la formación de planetas fuera del Sistema Solar
- Se ha utilizado equipo especial de la NASA para su análisis. Se han empleado espectrómetros que permiten visualizar los colores y la composición, entre los que figuran el telescopio espacial James Webb, el Hubble, el instrumento SPHERE y la cámara de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter
- Por primera vez, se observa un objeto de este tipo con alto nivel de detalle. La NASA ha elaborado diversas mediciones y misiones a lo largo del Sistema Solar, y enfatiza que el cometa 3I/ATLAS no representa peligro para la Tierra.
Características del cometa 3I/ATLAS
- Núcleo: se calcula que su diámetro no es menor a 440 metros ni mayor a 5.6 kilómetros
- Velocidad: al ser descubierto en la órbita de Júpiter, se desplazaba a 221 mil kilómetros por hora
- Visibilidad: puede ser observado incluso con telescopios pequeños
- Relevancia científica: fuentes locales e internacionales destacan su importancia para el estudio de cometas interestelares.