Cuándo empieza el invierno en Estados Unidos

USA Today informa que, según el Farmers’ Almanac, la temporada de frío en Estados Unidos será distinta en 2025. El medio recordó que el invierno 2024-2025 presentó nevadas históricas y temperaturas muy bajas, pero la edición 209 del documento trae buenas noticias para los agricultores.

La editora del almanaque, Sandi Duncan, explicó a USA Today que el frío y la nieve no llegarán a los estados del sur, como ocurrió el año pasado. En el resto del país, especialmente en regiones del norte como Nueva Inglaterra, se espera un invierno tradicional.

De acuerdo con autoridades científicas, el inicio oficial de la estación depende del solsticio de invierno, cuando el hemisferio norte se encuentra más alejado del Sol. Generalmente ocurre entre el 20 y 23 de diciembre, aunque este año se producirá el 21 de diciembre.

A pesar de este pronóstico, Duncan señaló a USA Today que la sensación de frío comenzará antes en las regiones del norte. Añadió que algunos estados incluso tendrán una Navidad con nieve, aunque este fenómeno no se extenderá a la mayoría de los lugares.

En un reportaje, CNN informó que la temporada de otoño en Estados Unidos es cada vez más calurosa debido al calentamiento global, lo que retrasa el invierno y la fecha de la primera helada. Esta ocurre cuando la temperatura alcanza los 32 grados Fahrenheit (Cero grados Celcius) o menos, hacia finales del año.

Según una investigación del grupo Climate Central, la primera helada se ha retrasado, en promedio, 11 días desde 1970. Este fenómeno se observó en el 85% de las ciudades analizadas, especialmente en el Medio Oeste y el Noreste.

El mismo estudio indicó que, entre 1970 y 2019, la cantidad de nieve disminuyó en todas las regiones del país. CNN señaló que menos nieve implica un menor suministro de agua procedente del deshielo.