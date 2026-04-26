Cuándo será la Luna llena de mayo del 2026 y por qué este mes tendrá un fenómeno único en el año

El cielo nocturno del viernes 1 de mayo ofrecerá el primer plenilunio del mes, denominado popularmente como la Luna de Flores. Además, esta será la primera de dos lunas llenas que ocurrirán en el mismo mes calendario.

A diferencia de otras lunas llenas que captan mayor atención por su tamaño aparente, este tendrá características más discretas. Se producirá cerca del apogeo, es decir, en uno de los puntos más alejados de la Tierra, por lo que se percibirá como una microluna, ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.

Según el calendario de microlunas del astrofísico de la NASA Fred Espenak, en el 2026 habrá microlunas el 1 de mayo, el 31 de mayo y el 29 de junio.

Desde el punto de vista de su posición en el firmamento, según el sitio Star Walk, la Luna llena del 1 de mayo brillará en la constelación de Libra, que no alberga estrellas brillantes de primera magnitud.

¿Por qué se le conoce como Luna de Flores?

Según el medio argentino La Nación, la Luna llena de mayo es conocida como la Luna de la flor, un nombre que proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural.

El nombre Luna de las Flores tiene su origen en las tradiciones de América del Norte, donde se vinculaba esta fase lunar con el momento de máxima floración en primavera.

Durante mayo, la vegetación alcanza su mayor esplendor, lo que explica esta denominación, que ha perdurado hasta la actualidad.

Un mes con dos lunas llenas

Este evento astronómico del 1 de mayo no será el único del mes. La segunda luna llena se podrá apreciar el 31 de mayo y recibe el nombre de Luna Azul.

La NASA explica que "el ciclo lunar dura 29.5 días, un poco menos que la duración promedio de un mes. Esta diferencia resulta en una luna llena a principios de mes con suficientes días restantes para otro ciclo completo, es decir, una segunda luna llena en el mismo mes".

Pese a su nombre, la Luna Azul no presentará cambios de color; su relevancia radica en la rareza del fenómeno, no en su aspecto.

La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) explicó a Prensa Libre que este fenómeno se conoce así, ya que consiste en la aparición de una luna llena "extra" dentro de una misma estación.

Los aficionados a la astronomía deberán aprovechar la ocasión, ya que, después del evento del 31 de mayo, el cielo no volverá a mostrar dos lunas llenas en un mismo mes sino hasta diciembre del 2028.