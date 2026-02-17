El “anillo de fuego” fue visible durante el eclipse solar anular de hoy, 17 de febrero de 2026, y generó expectativa

Un eclipse parcial de sol se observó en zonas de Suramérica, África, la Antártida y los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, según divulgó la NASA en su página web, marcando el primero de estos acontecimientos en el año 2026.



El eclipse fue anular en la Antártida, indicó la NASA, aunque solo en una parte concreta de la costa que mira en dirección a Australia, especificó a los medios Dimitrios Vassiliada, científico del Programa de Clima Espacial de la Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, sigla en inglés).



El eclipse que dibuja un "anillo de fuego", ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol pero no cubre completamente la estrella y se ve su silueta alrededor del satélite, mientras que un eclipse parcial ocurre cuando los tres cuerpos no están perfectamente alineados, de acuerdo con la NASA.



El fenómeno no fue visible desde Estados Unidos y, según la página web Time and Date, tampoco para buena parte de Suramérica. En Argentina y Chile se observó el eclipse parcial a partir de las 7 de la mañana hora local, mientras que en el sur de África se produjo pasado el mediodía, señaló ese medio.

A las 6.32 de Guatemala, se formó el "anillo de fuego" del eclipse anular de hoy 17 de febrero de 2026, comentó Edgar Castro, director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía, aunque solo fue visible a través de transmisiones en línea en el país.

Si se observa, la duración máxima de la anularidad es de 2 minutos y 20,9 segundos visible en:

sur de Argentina y Chile, Sudáfrica, Antártida Eclipse anular: Antártida

El eclipse fue visible principalmente desde la Antártida y algunas regiones del sur de África.

En esta ocasión, pocos serán los privilegiados que podrán observar el eclipse de forma directa. Guatemala vivió un eclipse parcial de Sol el 14 de octubre del 2023, el cual fue bien recibido por la población. Los próximos eclipses parciales que podrán apreciarse desde el país serán el 26 de enero del 2028 y el 14 de enero del 2029.

Con información de EFE.