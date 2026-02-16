Eclipse solar anillo de fuego: ¿En qué momento será su apogeo?



El eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, en el punto más lejano de su órbita con respecto a nuestro planeta. Al estar tan distante, no cubre completamente al Sol, lo que genera un efecto luminoso conocido como “anillo de fuego”, de tonalidad anaranjada.

Este fenómeno tendrá lugar el martes 17 de febrero del 2026. Comenzará a las 4.56 horas (hora del Este de EE. UU.) y alcanzará su punto máximo a las 7.12 horas, cuando el “anillo de fuego” será más visible.

La duración máxima de la anularidad es de 2 minutos y 20,9 segundos..

Eclipse parcial: sur de Argentina y Chile, Sudáfrica, Antártida

sur de Argentina y Chile, Sudáfrica, Antártida Eclipse anular: Antártida

El eclipse será visible principalmente desde la Antártida y algunas regiones del sur de África. En Guatemala no se observará.

¿Qué otros eclipses podrá observar Guatemala?

En esta ocasión, pocos serán los privilegiados que podrán observar el eclipse de forma directa. Guatemala vivió un eclipse parcial de Sol el 14 de octubre del 2023, el cual fue bien recibido por la población. Los próximos eclipses parciales que podrán apreciarse desde el país serán el 26 de enero del 2028 y el 14 de enero del 2029.

El director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía, Edgar Castro, señala que las sombras proyectadas por árboles son una forma segura y fascinante de observar un eclipse solar parcial en los lugares donde se observe.

Por su parte, la científica guatemalteca Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, recuerda que este tipo de eventos “no son caóticos ni catastróficos”, pero sí deben observarse con precaución.