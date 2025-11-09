El arqueólogo Richard Hansen alerta: “Casi todos los animales están en peligro de extinción por la deforestación masiva en El Mirador”

El arqueólogo Richard Hansen, director del sitio arqueológico El Mirador, ubicado en Petén, visitó Jade Maya, en Antigua Guatemala para ofrecer una charla sobre la fauna de la cuenca Mirador‑Calakmul —también conocida como Cuenca El Mirador—. En el lugar también se presentó una exposición de los artistas talladores Pablo Enrique España y Francisco López, quienes se inspiraron en el tema.

La actividad, acompañada de fotografías e imágenes, mostraba tanto la abundancia del lugar como escenas de animales quemados, muertos a manos de cazadores y otros momentos que evidencian la realidad en la zona.

"Estamos perdiendo la batalla", expresó Hansen, al exponer que desde el aire las concesiones parecen verdes; pero al observarse con cámaras infrarrojas, se revela el daño y la fragmentación. "El bosque fragmentado morirá en 25 años y no será sostenible", agregó el especialista.

"Es el último bosque que queda en Guatemala con este valor", añadió. Además, aseguró que la finalidad es fortalecer las concesiones forestales —no eliminarlas—, sino detener la tala de madera y fomentar productos no maderables como el chicle, el pimentón, el ramón, la miel o el copal. "Son productos sostenibles que generan ingresos sin destruir el bosque", indicó.

Este territorio posee un valor significativo para la historia del pueblo maya y representa una herencia cultural y natural compartida por Guatemala y México. Se ubica en el área nor‑central de Petén y se extiende hacia el sur del estado de Campeche, en México.

"El daño y la invasión masiva que sufre la cuenca del Mirador son reales. Pero creemos que las ciudades preclásicas, con más de 2 mil años de antigüedad, pueden ser la clave para justificar su conservación. Si logramos declarar la cuenca como santuario cultural y natural, vendrán turistas de todo el mundo. Cada dólar que entra por turismo se multiplica siete veces en la economía nacional", argumentó Hansen. Considera que este cambio mejorará la educación, los hospitales, las escuelas y las familias.

Una de las imágenes que muestra la deforestación y pérdidas del bosque en la cuenca El Mirador. (Foto Prensa Libre: cortesía Richard Hansen)

¿Por qué es importante El Mirador?

La cuenca El Mirador —del lado guatemalteco— abarca más de 3 mil km² dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. Alberga algunas de las ciudades más antiguas y extensas del hemisferio occidental, así como las pirámides de mayor volumen del mundo.

Además de contar con el primer sistema de supercarreteras del mundo antiguo, la región es hábitat de altas concentraciones de jaguares, insectos, aves endémicas y cerca de 800 mil hectáreas de bosque virgen entre Guatemala y México.

Además de los hallazgos arqueológicos, Hansen explica que para comprender la cultura y su desarrollo necesitamos entender el entorno natural: la flora, la fauna y todo lo que influye en ella. "Por eso estamos invirtiendo en estudios sobre aves, reptiles, geología y otros campos", destacó.

Richard Hansen, arqueólogo y líder del proyecto de la cuenca El Mirador, habla de los peligros y crisis que enfrentan los animales en este territorio de riqueza histórica y cultural, en Petén, Guatemala. (Foto Prensa Libre: Ingrid Reyes)

"Todo esto nos ayuda a entender los factores que influyeron en el desarrollo cultural tan temprano y acelerado de esta región: hablamos de mil a dos mil años antes que Tikal. Queremos comprender cómo lograron construir pirámides de más de 80 metros de altura en un tiempo en que el resto del mundo maya aún vivía en estructuras sencillas. ¿Cuáles fueron los pasos que los llevaron a ese nivel? Esa es la gran pregunta que intentamos responder como científicos", agregó Hansen.

Hansen, que lleva más de 40 años en el área, también afirmó: "Con la deforestación masiva, prácticamente todas las especies están en peligro de extinción. El jaguar, el tapir —que era muy abundante en la cuenca—, el venado… todos dependen de un ecosistema de selva tropical. Si se pierde el bosque, desaparecen sus presas, y si desaparecen sus presas, los felinos tampoco pueden sobrevivir. Es un sistema de equilibrio muy delicado que debemos cuidar y proteger", comentó.

En la zona existen diversidad de especies que están en peligro de extinción. (Foto Prensa Li bre: cortesía Richard Hansen)

Agregó que las acciones para el rescate del lugar deben ser pacíficas: «Debemos rescatar y proteger lo que queda, porque el país puede vivir de eso si lo cuidamos, si lo conservamos y si tenemos una visión de prosperidad comunitaria y nacional», afirmó esperanzado.

«El mundo nos va a condenar por destruir una maravilla cultural y natural única a nivel mundial. Si perdemos esto, nos criticarán durante siglos», añadió el arqueólogo.

En el proyecto El Mirador trabajan entre 200 y 400 personas por temporada, además de unos 40 especialistas guatemaltecos. «Yo soy prácticamente el único extranjero», explicó.

Huella de jaguar encontradas en la zona de El Mirador, en Petén. (Foto Prensa Libre: cortesía Richard Hansen)

Por su parte, Juan Eduardo Sepúlveda, vicepresidente de la Fundación Santuario Mirador y quien asistió al evento, explicó que la fundación es un proyecto que lleva varios años y que busca apoyar el trabajo que Richard Hansen ha desarrollado durante más de cuatro décadas en la Cuenca Mirador. Recientemente se concretó una alianza importante con la Universidad Mariano Gálvez para fortalecer los trabajos en la Cuenca Mirador y que se aproxima un proyecto audiovisual de gran magnitud titulado Reino Kan, en el que participan arqueólogos de México, Guatemala y asesores de Estados Unidos. El estreno está previsto para el 2026 y contará con ocho capítulos que explorarán la historia maya desde la investigación de Hansen.

Finalmente, Sepúlveda destacó la importancia de cuidar la biodiversidad del área, una de las más ricas del planeta, hogar de especies únicas que no existen en ningún otro lugar. "Guatemala posee uno de los grandes bosques del planeta Tierra, y esta generación tiene la responsabilidad de protegerlo y conservar lo que le pertenece", afirmó.

La luz infrarroja muestra áreas de bosque, pero el mismo está fragmentado y se pierde con rapidez debido a los incendios y tala indiscriminada. (Foto Prensa Libre: cortesía Richard Hansen)

La exposición de ejemplares tallados

Durante el evento también se presentó una exposición de los artistas antigueños Pablo Enrique España y Francisco López, quienes tallaron más de 30 piezas de fauna de El Mirador. Algunas especies estarán en tamaño natural. España comentó que el propósito de esta muestra es inspirar a cuidar la naturaleza y motivar a las nuevas generaciones a valorar la belleza de la fauna.

La exposición estará abierta durante noviembre para los visitantes que deseen verla. Estará en las instalaciones de Jade Maya, 5a Avenida Norte #9 (Calle del Arco).