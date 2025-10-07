Esto descubrió el satélite Voyager 1 a 48 años de ser lanzado al espacio interestelar

Esto descubrió el satélite Voyager 1 a 48 años de ser lanzado al espacio interestelar

A 48 años de su lanzamiento, el satélite Voyager 1 ha descubierto una inusual zona tras pasar la frontera entre el Sistema Solar y el espacio interestelar.

En 1977 se lanzó e satélite Voyager 1, lo que lo conviertió en la primera nave hecha por el hombre con el objetivo de viajar al espacio interestelar. (Foto Prensa Libre: X/NASA)

En 1977, el satélite Voyager 1 comenzó su largo viaje espacial y, 48 años después, ha sorprendido a los astrónomos, ya que habría descubierto una zona “inesperada” tras haber llegado a la frontera entre el sistema solar y el espacio interestelar.

A casi 24 mil millones de kilómetros de la Tierra y considerado “el primer objeto creado por el ser humano que viaja al espacio interestelar”, el Voyager 1 ha vuelto a ser tendencia en la comunidad astronómica por alcanzar un punto de gran interés para los científicos.

Es importante recordar que el Voyager 1 llegó en agosto del 2012 a la heliopausa, la frontera entre el sistema solar y el espacio interestelar, lo que la convierte en la primera nave construida por el hombre en lograr este trayecto.

Ahora se ha descubierto que el satélite ha alcanzado una zona peculiar, denominada “el muro de fuego”.

Se trata de un punto influenciado por el campo magnético y el viento solar, según medios como LA Lotus Festival.

Este “muro de fuego”, de acuerdo con LA Lotus Festival, alcanzaría temperaturas de hasta 30 mil °C, y, aun así, el Voyager 1 logró atravesarlo sin sufrir daños.

Por tanto, el logro alcanzado por el Voyager es importante, ya que, según el medio, ha llegado oficialmente a un “entorno completamente diferente”, donde ya no se encuentra bajo las condiciones del sistema solar, sino bajo las de otra galaxia.

