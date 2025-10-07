Esto descubrió el satélite Voyager 1 a 48 años de ser lanzado al espacio interestelar

En 1977, el satélite Voyager 1 comenzó su largo viaje espacial y, 48 años después, ha sorprendido a los astrónomos, ya que habría descubierto una zona “inesperada” tras haber llegado a la frontera entre el sistema solar y el espacio interestelar.

A casi 24 mil millones de kilómetros de la Tierra y considerado “el primer objeto creado por el ser humano que viaja al espacio interestelar”, el Voyager 1 ha vuelto a ser tendencia en la comunidad astronómica por alcanzar un punto de gran interés para los científicos.

Es importante recordar que el Voyager 1 llegó en agosto del 2012 a la heliopausa, la frontera entre el sistema solar y el espacio interestelar, lo que la convierte en la primera nave construida por el hombre en lograr este trayecto.

Ahora se ha descubierto que el satélite ha alcanzado una zona peculiar, denominada “el muro de fuego”.

Se trata de un punto influenciado por el campo magnético y el viento solar, según medios como LA Lotus Festival.

🚨: Confirmed by NASA – Voyager probes discover a ‘wall of fire’ 90,000°F beyond the solar system and no one saw it coming pic.twitter.com/ybEI3rOWuU — All day Astronomy (@forallcurious) August 30, 2025

Este “muro de fuego”, de acuerdo con LA Lotus Festival, alcanzaría temperaturas de hasta 30 mil °C, y, aun así, el Voyager 1 logró atravesarlo sin sufrir daños.

When NASA’s Voyager spacecraft reached the heliopause — the outer boundary of our Solar System — they passed through a region so energetic it’s been called a “wall of fire.”



At this boundary, the solar wind (a stream of charged particles from the Sun) collides with the… pic.twitter.com/j1Cz7X8aj4 — Shining Science (@ShiningScience) August 30, 2025

Por tanto, el logro alcanzado por el Voyager es importante, ya que, según el medio, ha llegado oficialmente a un “entorno completamente diferente”, donde ya no se encuentra bajo las condiciones del sistema solar, sino bajo las de otra galaxia.

