NASA busca presencia permanente en la Luna sin retrasos ni sobrecostos

El administrador de la NASA , Jared Isaacman, dijo este domingo -cuando los astronautas de Artemis II se preparan para dar la vuelta a la Luna este lunes-, que la jefatura de la agencia que él asumió en diciembre pasado ya no aguantará retrasos o sobrecostos en los planes de la agencia estadounidense de lograr una presencia permanente en ese satélite.

“Estamos haciendo muchas cosas de manera diferente en los últimos meses”, indicó Isaacman, quien fue nominado por el presidente Donald Trump al ser preguntado por el canal CBS sobre los retrasos en los contratos con las empresas de Elon Musk, SpaceX, y de Jeff Bezos, Blue Origin.

“El presidente Donald Trump me dio una política espacial nacional que impulsa el regreso de Estados Unidos a la Luna con frecuencia, para establecer una presencia permanente, construir una base lunar y desarrollar iniciativas como energía y propulsión nuclear”, expresó, sin ofrecer detalles.

“Ya no seremos pasivos ni permitiremos retrasos o sobrecostos, especialmente considerando lo que está en juego en el regreso de Estados Unidos a la Luna”, agregó al canal.

Isaacman indicó que la agencia cuenta con 10 mil millones de dólares en recursos adicionales provenientes de la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras que hace parte del “gran y hermoso” proyecto de ley impulsado por Trump y aprobado en 2025.

“Ahora estamos actuando directamente: estamos integrando expertos de la NASA a lo largo de toda la cadena de suministro -contratistas principales, subcontratistas y componentes clave- desde el cohete hasta los módulos de alunizaje y los trajes espaciales. Estamos impulsando resultados”.

Sobre cómo afectaría un recorte presupuestario gubernamental de más del 20% para 2027, dijo que apoya esa propuesta.

FOTOGALERÍA Histórico lanzamiento de la NASA con Artemis II emprende su viaje a la Luna Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

“Con los recursos actuales y el financiamiento adicional, estamos logrando acelerar la producción para llegar a la Luna, añadir la misión Artemis III en 2027, construir una base lunar y avanzar en otros proyectos, como lanzar en 2028 la primera nave interplanetaria con propulsión nuclear que viajará más allá de Marte con múltiples misiones científicas”, explicó.

“Creo que el público estadounidense debe evaluar a la NASA por sus resultados, no por la rapidez con la que gasta su presupuesto”, enfatizó.

El administrador de la NASA además resaltó la importancia de los datos que están recopilando desde el lanzamiento del miércoles los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen para las próximas misiones de Artemis.

“Todo esto servirá para informar misiones posteriores como Artemis III y, sobre todo, Artemis IV, que es cuando realmente volveremos a poner astronautas en la superficie lunar”, indicó.