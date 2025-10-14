Por qué el cometa 3I/ATLAS es considerado por expertos como una “cápsula de tiempo”

Ciencia

Por qué el cometa 3I/ATLAS es considerado por expertos como una “cápsula de tiempo”

El cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atraviesa el Sistema Solar, ha despertado el interés debido a su posible origen.

3I/ATLAS 2025

El cometa 3I/ATLAS 2025 podría aproximarse al Sol en las próximas semanas, según estimaciones científicas. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar que ha sido localizado en este sistema solar, ha generado toda clase de teorías respecto de su supuesto origen.

Dado que se trata de un objeto que ha captado la atención de la comunidad científica por su trayectoria y orígenes, también han surgido teorías que apuntan a que 3I/ATLAS podría tener orígenes más “sobrenaturales”.

Antes se planteó la teoría de que este cometa, considerado el “más antiguo del universo”, era en realidad una nave alienígena. Esta hipótesis fue desmentida rápidamente por las autoridades.

También circuló la teoría de que el cometa podría impactar contra la Tierra; sin embargo, la NASA afirmó que este objeto no representa ningún riesgo para el planeta.

Ahora ha surgido una nueva hipótesis, según la cual el cometa podría tratarse de una “cápsula del tiempo”.

Esta teoría fue formulada por investigadores del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Universidad de La Coruña.

“Lo que hace único a 3I/ATLAS es que nos permite estudiar la evolución de objetos originados en otros sistemas estelares, un aspecto sobre el que hasta ahora solo podíamos elaborar teorías”, afirmó Xavier Pérez, director de la investigación, citado por el medio El Universo.

El experto señala que el cometa representa una oportunidad para examinar la composición y dinámica de ciertos materiales formados en entornos distintos al del sistema solar.

“Cada observación de este objeto es como abrir una ventana al pasado del universo”, señaló el experto.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

