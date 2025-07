¿Por qué la Luna y el Sol se ven más grandes algunos días desde Guatemala?

El Sol tiene un diámetro de 1,392,000 kilómetros, unas 109 veces mayor que el de la Tierra, según la NASA. En cambio, la Luna posee un diámetro estimado de 3 mil 476 kilómetros.

Pero ¿por qué en ciertos días la Luna o el Sol parecen más grandes? En términos generales, se trata de una ilusión óptica que hace que estos cuerpos celestes se perciban con mayor tamaño en algunas ocasiones.

Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), explica que este efecto se debe principalmente a un fenómeno conocido como ilusión de Ponzo o ilusión lunar, el cual hace que el cerebro interprete como más grandes los objetos que están cerca del horizonte, aunque tengan el mismo tamaño angular que otros en lo alto del cielo.

“La ilusión de Ponzo es una ilusión óptica que engaña al cerebro haciéndole percibir dos líneas de la misma longitud como si fueran de diferente tamaño, debido a la influencia de líneas convergentes que simulan profundidad”, señala la profesional.

¿Por qué ocurre esta ilusión óptica?

Según Poitevin, la atmósfera terrestre influye en la forma en que percibimos la luz, lo que también contribuye a este fenómeno:

“La luz de la Luna recorre una mayor distancia a través de la atmósfera cuando está cerca del horizonte, lo que puede hacer que parezca más grande y, muchas veces, más amarilla”, afirma.

En ese contexto, el cerebro humano necesita referencias para juzgar el tamaño de un objeto. Por ello, cuando la Luna está cerca del horizonte, solemos compararla con objetos grandes como árboles o edificios. Sin embargo, cuando está en lo alto del cielo y sin referencias visuales, nos parece más pequeña.

La NASA explica que la ilusión de Ponzo fue descubierta hace un siglo y es una de las teorías propuestas para entender por qué la Luna o el Sol se ven más grandes en ciertos momentos.

No obstante, también aclara que esta no es una explicación definitiva. Un astronauta en órbita también puede observar este efecto, aunque no tenga ningún objeto cercano para usar como referencia, por lo que podrían existir otras explicaciones que ayuden a entender este curioso fenómeno visual.