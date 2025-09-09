Portal 9/9: el cierre de ciclos y la transformación que trae el 9 de septiembre de 2025

La numerología interpreta diversos fenómenos a partir del análisis de fechas específicas y otros datos. Este 9 de septiembre de 2025 se considera una jornada ideal para aprovechar la energía del portal 9/9, según medios internacionales.

El nombre portal 9/9 alude a la fecha de este día: 9 de septiembre, es decir, el noveno día del noveno mes. Además, si se suman los dígitos del año en curso (2+0+2+5), el resultado también es 9. Por esta razón, se considera que la vibración de esta cifra se intensifica en esta fecha.

Para los numerólogos, el número nueve simboliza el cierre de ciclos, las transformaciones y el desapego de aquello que ya no se necesita para evolucionar. Desde esta perspectiva, se afirma que hoy se abre un portal energético que permite la transformación interior mediante procesos de culminación, según indica la cuenta de Instagram Duendes Avalon, especializada en contenido astrológico.

“El nueve representa la sabiduría que nace del dolor, las despedidas conscientes y el alma que ya no necesita repetir lo mismo”, se lee en esa cuenta. Sin embargo, no solo se trata de dejar atrás, sino de transformar y renovar. Según la prensa extranjera, este portal también se vincula con el signo de Virgo y su energía de concreción, por lo que representa una etapa favorable para construir lo que puede impactar de forma positiva el futuro.

¿Qué rituales pueden realizarse para activar el portal 9/9?

De acuerdo con fuentes internacionales, estos son algunos rituales recomendados para este 9 de septiembre:

Ritual de perdón y sanación

Siéntese en un lugar cómodo, cierre los ojos y respire profundamente. Visualice una luz violeta que envuelve su cuerpo: es símbolo de transformación. Imagine a las personas o situaciones que aún le causan dolor y repita: “Te libero, me libero y escojo la paz”. Permanezca unos momentos en ese estado de visualización y sienta cómo su corazón se aligera. Finalice el ejercicio con un agradecimiento por la oportunidad de sanar.

Ritual de limpieza del hogar

Ordene y limpie su espacio. Deshacerse de lo que no utiliza, como ropa en desuso, puede resultar beneficioso. Elimine objetos viejos. Limpie energéticamente sus ambientes con palo santo, salvia o incienso. Puede repetir frases como: “Limpio este espacio de toda energía negativa; solo la luz puede permanecer”.

“Este hogar es refugio de paz, amor y protección”.

“Suelto lo que ya no sirve”.

“Bendigo cada rincón de esta casa con amor y gratitud”.

Ritual de apertura para nuevos proyectos

Encienda una vela blanca —o del color que prefiera— y coloque algunas semillas a su lado. Alce un vaso con agua y declare en voz alta sus intenciones de renovación y nuevos comienzos. Riegue una planta con esa agua, o siembre las semillas en la tierra, como símbolo de sus nuevos proyectos. Agradezca al universo por el nuevo ciclo y permita que la vela se consuma completamente. (Tenga precaución con este paso).

Finalmente, recuerde que esta visión es subjetiva y que el resultado de cada ritual depende de la interpretación individual de quienes lo ejecuten.