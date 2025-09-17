Saturno se acercará a la Tierra: cómo y cuándo ver su brillo máximo en septiembre

El próximo 21, Saturno estará en su mayor cercanía con la Tierra y brillará con más intensidad. Este día se producirá la oposición, cuando el planeta de los anillos será visible sin interrupción durante la noche.

¿Qué implica la oposición de Saturno?

La oposición, en astronomía, sucede cuando el Sol, la Tierra y un planeta se alinean. La Tierra ocupa la posición central, quedando el Sol a un lado y Saturno al opuesto. Gracias a este fenómeno, la luz del sol brilla con más intensidad, lo cual le da protagonismo a Saturno, convirtiéndole en brillante y observable en el cielo.

Según Smithsonian Magazine, el mejor momento para observar un planeta es cuando está en oposición, ya que se encuentra más cerca de nuestra órbita y, por lo tanto, se ve más grande y brillante de lo habitual. De acuerdo a EarthSky, Saturno estará aproximadamente a 1 mil 280 millones de kilómetros (alrededor de 795 millones de millas) de la Tierra durante la oposición.

¿Cómo y desde dónde presenciarlo?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) aconseja observarlo primero en dirección al horizonte este al caer la tarde. Durante la noche avanzará hacia el oeste y, hacia la medianoche, se podrá ver en la parte más elevada del cielo.

Afirma que no se necesita de ningún equipo especial para apreciar el planeta. El astrónomo Bob Berman dio indicaciones para aprovechar el fenómeno astral: "Mira hacia el sur-sureste. Alrededor de la media noche, dirige la vista a aproximadamente un tercio de la altura del cielo. Saturno solo alcanza unos 35 grados sobre el horizonte sur en su punto más alto, cerca de la constelación zodiacal Acuario".

Los expertos invitan al público a contemplar el evento. "Creo que es bueno para el alma recordar que vivimos en un planeta que forma parte de un sistema solar en movimiento, dentro de una galaxia", dijo el profesor Chris Lintott, de la Universidad de Oxford. "Para mí, al mirar hacia arriba y prestar atención a la Luna y a los planetas, siento de manera muy clara los ciclos de vida".