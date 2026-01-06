ciencia
Telescopio espacial Hubble: cuál fue el nuevo hallazgo y qué dice la NASA al respecto
La NASA anunció el descubrimiento de un nuevo tipo de objeto astronómico, gracias al equipo que opera el Telescopio Espacial Hubble. Conozca los detalles de este hallazgo.
Ilustración del Telescopio Espacial Hubble. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Medios internacionales informaron sobre un nuevo descubrimiento del Telescopio Espacial Hubble de la NASA: una nube sin estrellas, compuesta de gas con materia oscura, considerada una reliquia de la formación temprana de las galaxias. El objeto fue bautizado como Cloud-9.
Se trata de la primera detección confirmada de un objeto de esta clase, un hallazgo que permite a la ciencia profundizar en la comprensión de la formación de galaxias, el universo primitivo y la naturaleza de la materia oscura, según indicó la NASA.
De acuerdo con la agencia, el investigador principal del programa, Alejandro Benítez-Llambay, comenta que se trata de “la historia de una galaxia fallida”.
“En ciencia, solemos aprender más de los fracasos que de los éxitos. En este caso, la ausencia de estrellas confirma la validez de la teoría. Nos indica que hemos encontrado en el universo local un componente fundamental de una galaxia que aún no se ha formado”, señala.
Asimismo, Andrew Fox, de la Agencia Espacial Europea, afirmó: “Sabemos, por teoría, que se espera que la mayor parte de la masa del universo sea materia oscura, pero es difícil detectar este material oscuro porque no emite luz. Cloud-9 nos ofrece una visión excepcional de una nube dominada por materia oscura”.
Características de Cloud-9
- Apariencia: las nubes de hidrógeno cercanas a la Vía Láctea han sido estudiadas por científicos durante muchos años, pero tienden a ser más grandes e irregulares. En el caso de Cloud-9, es pequeña, compacta y esférica, lo que la distingue por su aspecto
- Núcleo y diámetro: la NASA remarca que su núcleo está formado por hidrógeno neutro y posee un diámetro de 4,900 años luz
- Dimensiones: los investigadores midieron el gas hidrógeno en Cloud-9 mediante las ondas de radio que emite y determinaron que tiene aproximadamente un millón de veces la masa del Sol
- Una estructura singular: este objeto y su estudio no involucran estrellas, pero ofrecen la posibilidad de analizar el gas y la materia oscura, lo que permite comprender mejor qué sucede en estos sistemas, que de otro modo serían desconocidos
- Una observación retadora: identificar estas galaxias fallidas es un desafío, ya que los objetos cercanos las eclipsan. Estos sistemas también son vulnerables a efectos ambientales como la extracción por presión dinámica, que puede eliminar gas a medida que la nube se desplaza por el espacio intergaláctico. Estos factores reducen aún más su número esperado.
