Telescopio espacial Hubble: cuál fue el nuevo hallazgo y qué dice la NASA al respecto

Medios internacionales informaron sobre un nuevo descubrimiento del Telescopio Espacial Hubble de la NASA: una nube sin estrellas, compuesta de gas con materia oscura, considerada una reliquia de la formación temprana de las galaxias. El objeto fue bautizado como Cloud-9.

Se trata de la primera detección confirmada de un objeto de esta clase, un hallazgo que permite a la ciencia profundizar en la comprensión de la formación de galaxias, el universo primitivo y la naturaleza de la materia oscura, según indicó la NASA.

De acuerdo con la agencia, el investigador principal del programa, Alejandro Benítez-Llambay, comenta que se trata de “la historia de una galaxia fallida”.

“En ciencia, solemos aprender más de los fracasos que de los éxitos. En este caso, la ausencia de estrellas confirma la validez de la teoría. Nos indica que hemos encontrado en el universo local un componente fundamental de una galaxia que aún no se ha formado”, señala.

Asimismo, Andrew Fox, de la Agencia Espacial Europea, afirmó: “Sabemos, por teoría, que se espera que la mayor parte de la masa del universo sea materia oscura, pero es difícil detectar este material oscuro porque no emite luz. Cloud-9 nos ofrece una visión excepcional de una nube dominada por materia oscura”.

Características de Cloud-9