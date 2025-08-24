Temblor en Guatemala: por qué el sismo de 5.7 del sábado se sintió más y qué revela la Fosa Mesoamericana

La madrugada del sábado 23 de agosto, un temblor de magnitud 5.7 despertó a miles de guatemaltecos en distintas regiones del país.

El movimiento se originó cerca de la fosa Mesoamericana, principal fuente de la actividad sísmica en Guatemala. En esa zona tiene su origen el 70% de los sismos que se registran en el país, pero la mayoría pasa desapercibida.

Este temblor se distinguió por varias características. Una de ellas fue su poca profundidad: apenas 5 km, a diferencia de otros que suelen generarse a 30 km o más bajo el océano, pero además, según el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG), también influyó su magnitud. Con 5.7 en la escala sísmica, lo que superó a la mayoría de los movimientos habituales que se registran allí.

Se estima que cada unidad en esa escala equivale a 32 veces más energía liberada. Por esas razones, la de este sismo se propagó rápidamente desde el sur hacia el centro del país, explicó el sismólogo Víctor Tzorin, del SSG.

La ubicación de la fosa, cercana al litoral del Pacífico, explica por qué los sismos interplaca se sienten con fuerza en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez y otras regiones del sur, así como en las costas de El Salvador.

¿Qué clase de sismo fue y qué placas interactuaron?

Según Tzorin, se trató de un sismo de subducción, producto del contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, justo en el punto donde la primera se hunde bajo la segunda, en lo que técnicamente se denomina “falla inversa”.

"El mecanismo focal de falla inversa indica que fue un sismo interplaca. La placa de Cocos se subduce debajo de la del Caribe, y en ese contacto se generó el movimiento. La profundidad y magnitud explican por qué se sintió en varias regiones del país", dijo el experto.

Muchos otros sismos en esa región no llegan a sentirse porque ocurren a mayor profundidad o con menor magnitud.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos de subducción suelen ser los más intensos en el planeta, pues la fricción entre placas tectónicas acumula gran cantidad de energía que, al liberarse, puede sentirse a cientos de kilómetros de distancia.

En la región de Guatemala, este proceso es constante debido a que la placa de Cocos avanza hacia el este y se introduce debajo de la del Caribe a una velocidad aproximada de 7 a 8 centímetros por año.

¿Qué es la fosa Mesoamericana?

La fosa Mesoamericana es una de las principales zonas de subducción de Centroamérica, ubicada frente a la costa del Pacífico de Guatemala. Allí la placa de Cocos se hunde bajo la del Caribe, lo que genera fricción y acumulación de energía que se libera en forma de temblores y terremotos.

Por su ubicación, cercana al Pacífico, los sismos interplaca en esta fosa suelen sentirse con intensidad en Escuintla, Santa Rosa, Suchitepéquez y otras zonas del sur del país.

La subducción también alimenta la actividad volcánica. La presión y el calor que produce el hundimiento de la placa de Cocos permiten el ascenso de magma que da origen a volcanes como el de Fuego y el Santiaguito.

Cada temblor en la fosa Mesoamericana ofrece a los científicos nuevos datos para analizar los patrones de subducción y mejorar los sistemas de alerta.

El sismo del 23 de agosto recordó la necesidad de vigilancia constante frente a la actividad sísmica. Aunque ocurrió mar adentro, se sintió en departamentos cercanos al Pacífico y también en el centro del país.

Dos secuencias sísmicas registradas en julio del 2025 ya forman parte de los archivos históricos. Ambas muestran cómo distintos entornos tectónicos generan temblores perceptibles en diferentes regiones del territorio.

