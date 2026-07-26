1 de julio de 1984: Guatemala decide el retorno a la democracia

Guatemala vivió un día de fiesta cívica por la concurrencia masiva a los centros de votación, aseguró ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), licenciado Arturo Herbruger Asturias, quien indicó que el número de electores sobrepasó el 70% de ciudadanos inscritos para elegir 88 diputados a la Asamblea Nacional Constituyente.

La jornada se efectuó de forma pacífica y sin incidentes. En las primeras horas, miles de personas acudieron a las mesas receptoras de votos. Al mediodía, la cantidad de votantes había disminuido y en horas de la tarde ya era sumamente fácil votar.

“El pueblo acudió masivamente”, dijo el director del Registro de Ciudadanos, licenciado Mario Guerra Roldán. “La gran concurrencia de votantes fue un mentís a los pájaros de mal agüero, que vaticinaban que se produciría un gran abstencionismo”, agregó.

Festejo político

En la mayoría de las sedes de los partidos políticos que participaron en las elecciones de asamblea nacional constituyente, cuando aún el TSE no había dado a conocer el resultado final de los comicios, había fiesta.

Los partidos amenizaron sus reuniones con mariachis y conjuntos marimbísticos. La vigilia duró toda la noche y algunos de los correligionarios de las diferentes entidades permanecían a la espera de los resultados finales, los cuales se retrasaron debido principalmente a la falta de un sistema moderno de computación en los departamentos.

Los más votados

El partido Democracia Cristiana logró 326 mil votos y 20 escaños en la Asamblea. Unión del Centro Nacional (UCN) logró 326 mil votos y 20 escaños; la coalición derechista Movimiento de Liberación Nacional y Central Auténtica Nacionalista tuvo 249 mil votos y 23 escaños. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue la encargada de redactar, discutir y aprobar la actual Constitución de la República vigente.

*Con información de notas de la edición 10210

Escribir la historia

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