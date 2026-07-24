1982: Secuestran a Álvaro Contreras Vélez, director y cofundador de Prensa Libre

Todo el personal de PRENSA LIBRE, integrado por intelectuales, obreros, oficinistas y especialistas en diferentes ramos de la producción del periódico, hace una apelación al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), para que guarde las consideraciones adecuadas al director de PRENSA LIBRE, periodista Álvaro Contreras Vélez, y lo ponga en libertad lo más pronto posible.

Los trabajadores de este periódico tienen la mayor estima por el periodista Contreras Vélez por su identificación con ellos y porque a lo largo de la vida de esta empresa, más que jefe ha sido un compañero, un amigo, que ha compartido en circunstancias diversas las inquietudes del personal.

Plagio

Elementos subversivos izquierdistas secuestraron a nuestro director y cofundador Álvaro Contreras Vélez el 5 de marzo de 1982, para exigir varias demandas, que fueron cumplidas.

Liberado hasta finales de julio

Ayer (31 de julio) a las once de la mañana nuestro director, periodista Álvaro Contreras Vélez, llamó a la redacción para avisar que había sido liberado a las 6 horas por el grupo subversivo Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). A cuatro meses y veinticinco días de haber sido secuestrado de su residencia, el periodista Contreras Vélez recobraba por fin su libertad. Lo dejaron a inmediaciones de la 8a. avenida y 32 calle de la zona 11.

Así relató secuestro

“El día aquel, ya en su poder, y cuando mi vigilante yacía muerto por los disparos que le hicieron cuando intentó oponerse a mi secuestro, me subieron a un carro. Me recostaron sobre las piernas de uno de ellos”.

“Ya allí me preguntaron si padecía de afecciones cardíacas, y les dije que mi problema era presión arterial baja. Luego, me vendaron los ojos, me taparon con esparadrapo la boca y me ataron de las manos. No sé cuánto recorrimos. Al rato, detuvieron la marcha y me introdujeron al baúl”, relató el periodista.

Testimonio

El 3 de noviembre de 1983 se entregó el libro Los ruidos del silencio: Tomografía de un secuestro, un relato detallado de las vivencias angustiosas de Contreras Vélez cautivo. Fue reeditado varias veces.

Con información de notas publicadas de las ediciones 9387, 9527 y 9977

Escribir la historia

Esta nota forma parte de la serie conmemorativa de nuestras bodas de diamante es un recorrido por noticias que marcaron la historia de Guatemala, con textos e imágenes originales de cada época, como un testimonio fehaciente de nuestra misión de servicio.