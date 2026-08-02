1998: Informe revela horrores del Conflicto Armado Interno

La Iglesia Católica, a través del Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), reveló ayer el resultado de una investigación de tres años que documentó 55 mil 021 casos de violaciones a los derechos humanos, de las cuales el Ejército y la guerrilla son señalados como responsables.

El trabajo, titulado Guatemala: Nunca Más, describe a lo largo de mil 400 páginas, distribuidas en cuatro tomos, los testimonios de seis mil 500 víctimas del conflicto armado.

El estudio es un proyecto interdiocesano dirigido por la Oficina de Derechos Humano del Arzobispado (Odha), y será entregado hoy, a las 16 horas, en la Catedral Metropolitana, por el arzobispo, monseñor Próspero Penados del Barrio.

El informe, dirigido por el obispo auxiliar Juan José Gerardi Conedera, registra testimonios acerca de tres mil 893 desaparecidos, cinco mil 516 torturados, 723 secuestrados, cinco mil 079 detenciones irregulares, 152 violaciones sexuales, 10 mil 157 víctimas de atentados y 323 víctimas de otros abusos, así como 442 masacres; 50 mil desaparecidos, un millón de desplazados, 200 mil huérfanos y 40 mil viudas.

¿Qué reveló el informe?

Monseñor Juan Gerardi Conedera indicó que el informe tiene una intencionalidad pastoral, como servicio de la Iglesia a la sociedad y a las víctimas, en la línea del respeto a los derechos humanos.

Durante el conflicto armado fueron asesinados 20 sacerdotes, así como un número no determinado de catequistas, especialmente en el altiplano. El proyecto de investigación se inició el 24 de abril de 1995, con la participación de 600 animadores y apoyado por las parroquias de las arquidiócesis del país, dijo Gerardi.

Dos días después asesinan al obispo Juan Gerardi

El obispo auxiliar Juan Gerardi, quien coordinó el proyecto de Memoria Histórica, fue brutalmente asesinado la noche del 26 de abril de 1998, en la casa parroquial de San Sebastián, apenas dos días después de haber presentado el informe Remhi. Su muerte causó unánime repudio y su sepelio fue multitudinario.

*Con información de la edición 15,159

Escribir la historia

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