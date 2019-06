6 datos curiosos que debe conocer sobre X-Men: Dark Phoenix

Dark Phoenix se estrenará en todos los cines de Guatemala el 6 de junio (Foto Prensa Libre: Fox Group)

La saga de Dark Phoenix es una de las más famosas en el universo de Marvel Comics. Esta historia tuvo su primer intento de producción cinematográfica en 2006 con X-Men: The Last Stand. Sin embargo, esta idea no tuvo éxito y por ello, el director Simon Kinberg vio la oportunidad de contarla nuevamente con X-Men: Dark Phoenix.

Esta película toma lugar 10 años después de los eventos de X-Men: Apocalypse (2016), en 1990. Antes de esa década, los mutantes no eran aceptados por la sociedad, pero en Dark Phoenix esto cambió, ya que comenzaron a ser admirados por sus actos heroicos.

Pero durante una misión al espacio, un accidente que involucra a Jean Grey -intepretada por Sophie Turner- ocasiona que la familia X-Men se enfrente a un nuevo reto al presenciar un aumento en sus poderes los cuales no puede controlar.

Aquí le contaremos algunos datos que debe conocer antes de ver esta próxima entrega que podrá disfrutar en los cines.

El primer guión de X-Men se escribió en 1984

La franquicia de X-Men comenzó a ganar popularidad a principios de 1980 cuando Gerry Conway y Roy Thomas -escritores de Marvel Comics– redactaron un primer guión que contaba la lucha de personajes como el Professor X, Wolverine, Cyclops, etc. contra la organización Proteus. Sin embargo, esta historia nunca logró desarrollarse ya que la productora que los contrató enfrentó dificultades financieras.

1992: un año de cambios para los X-Men

La historia de Dark Phoenix ocurre en 1992, mismo año en el que el lanzamiento de los cómics de X-Men fue sorpresivo para los fanáticos por su nuevo diseño visual y un primer programa de caricaturas.

El pacto entre los tres actores principales

Jennifer Lawrence, James McAvoy y Michael Fassbender acordaron que volverían a tomar sus papeles como Mystique, Professor X y Magneto, únicamente si los tres juntos formaban parte del elenco para las próximas películas. Es por ello que los podrá observar en Dark Phoenix.

De héroe a villano

Como otras historias de Marvel, Dark Phoenix también brinda un giro a uno de sus personajes principales al convertirlo de héroe a villano, exponiendo la segunda vez en la que Jean Grey cede a su lado oscuro y se convierte en el malo que hay que vencer.

James McAvoy: rapado por accidente

Entre la emoción por interpretar al icónico personaje de Professor X, el actor James McAvoy decidió tomar la delantera y afeitarse toda la cabeza antes de iniciar la filmación de X-Men: First Class (2011)… Más adelante descubrió que su falta de cabello no era necesaria ya que la historia tomaría lugar en una época en la que el profesor no estaba calvo todavía.

Un final regrabado

Según los actores James McAvoy y Michael Fassbender, el final original de Dark Phoenix se parecía demasiado a otra película de Marvel por lo que tuvo que ser reescrito y regrabado. Aunque no brindaron más detalles, los rumores indican que la película referida es Captain Marvel (2019).

Estos y muchos más datos curiosos forman parte de las producciones de las películas de X-Men. No se pierda el estreno mundial de Dark Phoenix este próximo 6 de junio.

