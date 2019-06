Series y películas que lo harán ver el amor desde otras perspectivas

Love es una serie que demuestra que no hay amores ideales ni perfectos, y que no siempre nace en personas que son compatibles al cien por ciento. (Foto Prensa Libre: Netflix)

Chica y chico se conocen en un bar, concierto, fiesta de cumpleaños de una amistad en común, universidad o cualquier otro espacio. Tienen algunas conversaciones y descubren que tienen gustos similares o intereses completamente opuestos y no les importa.. la química es obvia. Quizá haya alguna complicación en su historia… una ex pareja celosa, un viaje próximo, uno de los tiene miedo a involucrarse en una relación, etcétera. Pero al final el destino les sonríe y la pareja termina junta, luego de que uno persigue al otro hasta un aeropuerto y le pide que no se vaya.

Así, las películas o series que abordan el tema del amor parecieran tener ya una fórmula definida en la que únicamente cambian los nombres y el aspecto de sus protagonistas.

En respuesta a eso y dirigido para quienes están cansados de lo mismo, hay mentes creativas que han decidido dar un paso más allá y explorar el amor desde otros ángulos. Porque no siempre es perfecto y mucho menos predecible, aquí le recomendamos algunas series y películas que abordan el romanticismo desde perspectivas realistas:

1. Love

Creada por Judd Apatow, Lesley Arfin y Paul Rust, esta serie que cuenta con tres temporadas en Netflix y muestra cómo la rebelde Mickey y el dulce Gus navegan por las aguas turbulentas de las relaciones modernas. Todo empieza con un encuentro accidentado en una tienda, y si piensa que a partir de ese momento todo es color de rosa, está gravemente equivocado.

2. Her

En Los Ángeles, un escritor de tarjetas, interpretado por Joaquin Phoenix, desarrolla una relación amorosa con Samantha, el sistema operativo de su computadora que se basa en la inteligencia artificial.

3. Lovesick

Esta serie británica gira alrededor de Dylan, un joven que tras ser diagnosticado con clamidia decide buscar a sus antiguas parejas para contarles lo sucedido y que ellas puedan tomar las medidas necesarias para asegurarse de que su salud está bien. Mientras su misión avanza, en compañía de sus amigos Luke y Evie, en cada capítulo se ve cómo fueron las relaciones de Dylan con tomas de flashbacks que además revelan que Evie y él han tenido sentimientos por el otro. ¿Cree que es posible que la amistad sea un obstáculo para el amor? Lovesick puede darle la respuesta.

4. Master of None

En esta comedia galardonada, Dev intenta impulsar su carrera como actor y su vida amorosa con la ayuda del más ecléctico grupo de amigos. Es una historia llena de drama, confusiones, momentos bonitos y muchos altibajos. La serie es ganadora de dos Emmy (mejor guion y montaje) y un Globo de Oro a mejor actor por Aziz Ansari. Actualmente están disponibles las dos primeras temporadas en Netfix.

5. La Langosta

“En un mundo no muy lejano, las personas solteras son perseguidas y obligadas a encontrar pareja en 45 días o deberán vivir desterradas como animales”, así describe Netflix a esta película que además de tocar el tema del amor, mezcla drama con suspenso durante casi dos horas.

6. Él simplemente no te quiere

Dirigida por Ken Kwapis y protagonizada por Scarlett Johansson, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly,Ben Affleck, Justin Long, Bradley Cooper, y otras reconocidas figuras del cine, esta película enlaza historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano. Solteros, casados, hombres y mujeres… todos intentando comprender al sexo opuesto.

