Novelas policíacas que todo amante del misterio debe leer

En este tipo de literatura, a través de la observación, el análisis y la deducción se busca encontrar la identidad del autor de un crimen y su móvil. (Foto Prensa Libre: Servicios)

La novela policíaca es aquella en la que se narra el descubrimiento de un crimen y las acciones, paso a paso, llevadas a cabo por un policía o detective para encontrar al culpable.

Quizá le interese ¿Qué son los audiolibros y cómo funcionan? Astrid Morales 10 de mayo de 2019 a las 05:57h

Este tipo de literatura está llena de acción y misterio que llevan de la mano al lector en una emocionante montaña rusa que pasa por la observación, el análisis y finalmente, la deducción.

Si le gustan las intrigas y las historias poco predecibles, estas sugerencias deben formar parte de su biblioteca próximamente:

1. Los impunes – Richard Price

Esta es la novela ganadora del German Crime Prize del año 2016 y muestra cómo a sus cuarenta años, Billy Graves ocupa el puesto de sargento de policía del turno de noche en Manhattan y ya solo aspira a hacer bien su trabajo y llevar una vida tranquila al lado de su familia. Han transcurrido dos décadas desde los violentos sucesos policiales de los noventa, y a pesar de que con el paso de los años la mayoría de sus antiguos compañeros acabaron por abandonar el Cuerpo, no han dejado de verse porque todos comparten una marca indeleble del pasado: cada uno de ellos lleva a sus espaldas un caso a cuyo culpable no lograron conducir ante la justicia.

Durante una noche de guardia, Billy recibe el aviso de la muerte de un hombre en una estación de trenes del centro de la ciudad. Se trata de Jeffrey Bannion, uno de aquellos criminales que quedaron impunes.

2. En medio de la muerte – Lawrence Block

“Colaborar en denuncias de corrupción policial no hizo a Jerry Broadfield un policía popular entre sus compañeros. Ahora que han hallado en su piso una prostituta muerta, sólo confiará en él Matthew Scudder, un ex policíaque abandonó el cuerpo tras provocar un trágico accidente y que ahora sobrevive investigando casos de manera extraoficial. Aunque a Scudder, detective privado sin licencia, tampoco se lo van a poner fácil. Para nada”, se lee en la sinopsis de este libro que promete atrapar a sus lectores desde la primera página.

3. Un filo de luz – Andrea Camilleri

Este autor, quien también se ha desenvuelto como director teatral y televisivo, tiene una amplia trayectoria y fue ganador del Premio Internacional de Novela Negra RBA del 2008 con su novela La muerte de Amalia Sacerdote.

En Un filo de luz, como en anteriores ocasiones, una pesadilla provoca en el comisario Montalbano un malestar profundo y por desgracia, una vez más, los acontecimientos parecen darle la razón.

Primero entra en escena Marian De Rosa, propietaria de una galería de arte, mujer elegante y con experiencia, una auténtica femme fatale ante la que Montalbano cae rendido de inmediato.

A partir de allí, mientras Montalbano se debate en el torbellino de sus sentimientos, tres casos importantes requieren su atención: por un lado, la joven esposa de Salvatore di Marta, dueño de un supermercado, es víctima de un atraco; por otro, dos tunecinos que trabajan en una finca agrícola desaparecen en lo que aparenta ser un asunto de tráfico de armas; y por último, una operación delictiva de altos vuelos aterriza en Vigàta.

De esta manera, el siniestro sueño de las primeras páginas resultará premonitorio.

4. El ángulo muerto – Aro Sáinz de la Maza

Milo Malart, el inspector que también protagoniza la entrega anterior de este autor, El asesino de La Pedrera, se enfrenta a un caso complejo: dos asesinatos y una macabra matanza de perros en Barcelona, una ciudad estigmatizada por los estragos de la crisis, el paro y la corrupción.

5. El blanco móvil – Ross Mcdonald

Un hombre solo quizás no pueda frenar la maldad, pero sí puede investigarla. Lew Archer es ese hombre dispuesto a descubrir la maldad que se camufla en la vida cotidiana. Un viejo conocido, abogado, reclama a Archer para que investigue la desaparición de un magnate del petróleo, que pronto emerge como un secuestro a cambio de cien mil dólares. Es lo que, en cierto modo, esperaba Archer en una América poseída por la codicia y por la violencia, un tiempo en el que miles de hombres han vuelto de la II Guerra Mundial y aún no han logrado ni olvidar ni encontrar su lugar en el mundo. Las vidas habían perdido valor y el dinero reemplazaba cualquier creencia. Pero, como sabe Archer, a veces hay que mirar más cerca para darse cuenta de que la ambición no conoce ni a padres ni esposos.

6. El hombre del lago – Arnaldur Indridason

El nivel del lago Kleifarvatn ha ido bajando lentamente después de un terremoto. Al parecer, unas fisuras en el fondo están propiciando el drenaje de las aguas. Un hidrólogo local está estudiando el curioso fenómeno cuando descubre un esqueleto con un agujero en el cráneo y un viejo aparato de radio, con inscripciones en ruso, usado a modo de lastre para que el cadáver no subiera a la superficie. Todo apunta a un asesinato cometido hace bastantes años. El inspector Erlendur es implacable cuando se trata de descubrir la verdad, incluso cuando está oculta tras las sombras del pasado.

Estos y otros libros de autores como James Ellroy, Dashiell Hammet, Patricia Highsmith, Agatha Christie, Chester Himes, Jim Thompson, Elmore Leonard, Denis Lehane, Fiona Barton y por supuesto, el autor considerado el padre de este tipo de escritos, Edgar Allan Poe, puede comprarlos en librerías como Sophos y Artemis.

Contenido relacionado: