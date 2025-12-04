“A mí me encantaría decirte”: El nuevo sencillo de Sebas Bárcenas con el que redefine el desamor

Sebas Bárcenas continúa con la difusión de su propuesta sonora y el pasado 27 de noviembre publicó una canción en la que, lejos de caer en la nostalgia o el drama de una ruptura, comparte una perspectiva en la que se centra en aspectos emocionales.

De acuerdo con Bárcenas, A mí me encantaría decirte en un tema en el que aborda ese momento incómodo, pero liberador en el que ya no hay dolor, pero sí verdades que nunca se dijeron.

“Esta canción nació de ese momento en el que ya no duele, pero todavía hay cosas que uno desearía poder decir. No es sobre extrañar… es sobre aceptar y soltar, sin resentimiento, pero con verdad”, explicó el cantautor guatemalteco.

Según Bárcenas, A mí me encantaría decirte no es solo una frase que da título a la canción sino un llamado que refleja esa tensión emocional como el deseo de decir algo que suena dramático, aunque la realidad ya no lo sea.

En este reciente sencillo, el artista nacional se apoya en su característico sonido pop urbano futurista, una fusión de melodías pop y alternativas que se integran a una interpretación íntima y sin pretensiones, algo que describe como una pieza que aborta una temática directa, cruda y necesaria.

De acuerdo con Bárcenas, A mí me encantaría decirte le permitió integran la calidez íntima de su voz con estallidos emocionales inesperados, en momentos clave que intensifican la angustia y refuerzan la honestidad del mensaje.

Este lanzamiento llega tras el éxito de Hoy te ví, que se posicionó en el Top 3 del chart viral de Guatemala y figuró en las listas virales de Bolivia, Perú y Ecuador.

El videoclip oficial de ese tema supera los 2 millones de vistas en YouTube, por lo que Bárcenas consolidó su impacto sonoro. Además, fue reconocido recientemente como Artista Revelación en los Premios Estela 2025 en Guatemala.

A mí me encantaría decirte está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming.