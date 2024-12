Abogado de Jay-Z asegura que las acusaciones sobre agresión sexual son de “fantasía”

El pasado lunes 9 de diciembre, la estrella del hip-hop estadounidense y gran empresario musical, Jay-Z, fue acusado de haber violado a una niña de 13 años a finales del 2001 junto al compositor y productor discográfico, Sean "Diddy" Combs, quien actualmente se encuentra encarcelado en Nueva York por tráfico sexual y extorsión.

De acuerdo con la presunta víctima, la violación se llevó a cabo durante una fiesta de celebridades que se realizó después de los Premios MTV Video Music Awards de ese año. La mujer llegó al festejo tras convencer al conductor de la limusina de Combs, quien le facilitó la entrada al evento y le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad.

Una vez adentro de la casa blanca en donde se iba a realizar la velada, la víctima indicó que todas las estrellas de la industria musical que estaban presentes en el lugar se encontraban drogadas y además, la primera bebida que le ofrecieron la hizo sentirse "mareada y desorientada", por lo que decidió entrar a la primera habitación que vio.

Unos minutos después de haber ingresado al cuarto para poder descansar un poco, la mujer relató que Diddy y Jay-Z entraron a la habitación y le dijeron que la fiesta "estaba a punto de comenzar". Luego de escuchar esas palabras, explicó que los raperos la desvistieron y la violaron, pero logró escapar tras golpear a Combs en el cuello.

Una semana después de que las acusaciones en contra de Jay-Z salieran a la luz, Alex Spiro, el abogado del rapero, habló con diversos periodistas estadounidenses que habían señalado al artista como violador de una menor de edad y les indicó que esos señalamientos eran una "fantasía" y les aseguró que la estrella estaba molesta.

"Él no tiene nada que ver con el caso de Combs. Ellos se conocieron profesionalmente hace varios años y simplemente se apoyaron mutuamente a través de la música, así funcionan las profesiones. No hay una asociación más estrecha entre ellos, eso también es una ficción”, indicó Spiro durante una conferencia de prensa en Nueva York.

Lea más sobre el Caso de Sean “Diddy” Combs: Tres hombres acusan al rapero por haberlos drogado y violado

Además de negar las acusaciones en contra de Jay-Z, el abogado le ha solicitado al tribunal neoyorquino que desestime la demanda civil de Jane Doe (El nombre ficticio de la víctima) “por falta de jurisdicción debido a la falta de legitimación de la demandante”; en donde también presentó una exposición con inconsistencias en dicha historia.

"Es obvio para todos que Jay-Z no hizo esto. Obviamente, el rapero no violó a una niña de 13 años. Pero lo que quiero hacer hoy es simplemente guiarlos a través de esta situación para que todos puedan ver la verdad y observen lo que realmente sucedió mediante sus propios ojos", añadió el abogado Alex Spiro, mostrando sus diapositivas.

Por su parte, el abogado de la presunta víctima, Tony Buzbee, confirmó que su clienta sigue "ferozmente firme en que lo que ha declarado es la verdad". Además, el letrado le aseguró a los periodistas estadounidenses que la demandante está dispuesta a someterse a un polígrafo. "Nunca antes un cliente me había sugerido eso", agregó.

"Enviamos una carta dirigida a Jay-Z y le ofrecimos sentarnos a discutir las reclamaciones confidencialmente. En lugar de aceptar esa oferta, su abogado optó por presentar una demanda pública acusándome personalmente de extorsión. Hizo esa afirmación sabiendo que no habíamos hecho ninguna demanda de dinero", comentó Buzbee.

"La clienta ha firmado dos declaraciones juradas separadas y sigue estando firme en su reclamación. El abogado Alex Spiro intenta ser un matón, pero no nos dejaremos intimidar. Cabe mencionar que algunas de las conductas de nuestros adversarios son extremadamente preocupantes", concluyó el letrado Tony Buzbee ante la situación.

I love you - Diddy

I love you too, brother - Jay Z pic.twitter.com/Xg3BTROu12