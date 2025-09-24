Adela Noriega: secretos, hábitos y silencios que marcaron la vida de la actriz mexicana retirada sin despedidas

Después de su desaparición del ojo público, se desconoce el paradero de la actriz mexicana Adela Noriega. La actriz Adriana Nieto, quien trabajó con ella en la telenovela El privilegio de amar, de 1998, declaró que Noriega hablaba poco y siempre estaba acompañada por su asistente, según recopiló la revista People en Español.

En una entrevista con Univisión Famosos, Nieto comentó que Noriega solamente conversaba con los actores Helena Rojo y Andrés García. A pesar de ser reservada, su excompañera afirmó que era bastante educada.

Más adelante, comentó que Noriega solía llegar tarde a las grabaciones, incluso con retrasos de hasta dos horas, destaca People en Español. Nieto compartió que, aunque demoraba al resto del elenco, no solía disculparse por su tardanza. Añadió, además, que tenía el hábito de referirse a todos como “flaquita” y saludaba únicamente con un “hola”. Al finalizar la jornada, se retiraba directamente a su camerino.

En esa misma conversación, Adriana Nieto mencionó que Noriega era una persona hermética, que no compartía nada sobre su vida privada. “En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada”, añadió.

Según información recopilada por People en Español, Noriega inició en la industria del espectáculo como modelo en los años ochenta. Posteriormente, protagonizó algunas de las telenovelas más famosas de Televisa, entre ellas Quinceañera (1987), Dulce desafío (1988), María Isabel (1997) y Amor real (2003). Esta última fue su aparición final en televisión. Desde entonces, la actriz desapareció del entorno mediático y de la actuación mexicana.

La vida personal de Noriega estuvo rodeada de rumores, de acuerdo con People en Español. Se especuló que mantenía romances con políticos y que podría dejar la actuación. No obstante, ninguna de estas versiones fue confirmada. Fiel a su naturaleza reservada, la actriz se mantuvo en silencio ante estos señalamientos.