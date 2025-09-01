Verificamos por usted: ¿Claudia Sheinbaum afirmó ser familiar de Adela Noriega?

Recientemente en redes sociales han empezado a circular una serie de videos en donde la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presuntamente anunció que es familiar de la actriz mexicana Adela Noriega.

En varios videos, publicados principalmente en la red social de TikTok, se afirma que la mandataria mexicana dijo en redes que era familiar de Noriega y que supuestamente acompañara a la actriz durante la celebración de su cumpleaños número 55.

"Feliz cumpleaños a mi querida hermana, hoy celebro a una mujer increíble que siempre ha estado en mi vida", fueron las supuestas declaraciones de Sheinbaum que mencionan varios videos, además de publicar supuestas fotografías de las dos mujeres juntas.

Sin embargo, dicha información es falsa, ya que la mandataria no ha publicado algo relacionado con la actriz en sus redes sociales.

Además, las supuestas fotografías que acompañan los videos que narran el supuesto hecho están elaboradas con inteligencia artificial.

Incluso un usuario de la red social X le preguntó a la IA de dicha plataforma, llamada Grok, si Sheinbaum y Noriega tenían algún tipo de parentesco, a lo cual la IA afirmó que no es cierto.

No, no hay evidencia confiable de que Claudia Sheinbaum y Adela Noriega tengan parentesco familiar. Sus biografías oficiales no lo mencionan, y las afirmaciones parecen ser rumores sin base en fuentes verificadas. — Grok (@grok) September 1, 2025

