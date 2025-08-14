Agenda de conciertos para disfrutar el fin de semana largo en Guatemala

Desde un encuentro con Rels B y la energía alternativa de Sad Saturno, hasta escuchar a Andrés Obregón, o un concierto especial en honor a la Virgen de la Asunción es parte de la agenda que se ofrecen para este fin de semana largo.

Planifique su fin de semana largo. Los escenarios de la ciudad capital se llenarán de ritmos, voces y emociones con estas propuestas. .

Rels B

Rels B es un cantante internacional, también conocido como Skinny Flakk, que ha incursionado en distintos géneros como el trap, el rap y el hiphop. Recientemente, se informó que tendrá un concierto en Guatemala.

Según medios internacionales, debutó en 2014 con el EP Change or Die y, desde entonces, ocupa un lugar en la escena musical. Se ha mencionado que su pasión por la música es la clave de su éxito.

De acuerdo con Asa Promotions, ya están disponibles las entradas para el concierto en Guatemala, por lo que aconsejan comprar desde ya el boleto de ingreso al evento.

A continuación, se comparten los detalles del concierto:

Fecha

El concierto será el 14 de agosto de 2025

Hora

21 horas

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 capitalina.

Precio y localidades

Mesas Amex: Q890 más Q150 de service fee

VIP de pie: Q490. Sumar un service fee de Q100

Mesas Black: Q690 más Q125 de service fee

Venta de entradas:

Ingrese en el link de www.ticketasa.gt

María José Morales es una artista guatemalteca que ha destacado por su talento y por llevar el arte a jóvenes en el país. (Foto Prensa Libre: Querido Arte)

Serenata de la Asunción

La Compañía Querido Arte, junto al Centro de Perfeccionamiento para las Artes, presenta un concierto de arias sacras dedicado a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

Esta actividad se empezó a desarrollar en el 2008 cuando los artistas Mario Chang, nominado al Grammy, y María José Morales pasaban por una etapa difícil en el comienzo de su carrera. Mario Chang se enfrentaría a su primer concurso a nivel internacional en Italia –el cual ganó-, y sumado a ello, junto a María José darían el paso para crear Querido Arte, un proyecto que busca elevar el nivel artístico y la ópera en los niños, jóvenes y adultos guatemaltecos.

Desde entonces la pareja ofrece un concierto para Virgen como agradecimiento por las bendiciones recibidas durante cada año.

Este año, la celebración incluirá la majestuosa Misa de Gloria de Giacomo Puccini, interpretada por destacados solistas, coro y orquesta bajo la dirección del maestro Mario Nájera. Un encuentro de fe, música y arte que, en su XVII edición, invita a vivir una tarde de fervor, devoción y belleza musical.

Fecha

Viernes 15 de agosto

Hora

15 horas

Lugar

Catedral Metropolitana, zona 1

Precios y localidades :

Entrada gratuita

La música de Juan Gabriel sigue presente y en el mundo se le representa en diferentes tributos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Homenaje a Juan Gabriel

Una noche para disfrutar de la música de Juan Gabriel con el artista imitador Helmer Veliz. Cantará los mejores éxitos del músico mexicano.

Hijo de padres campesinos, Juan Gabriel se enfrentó a la pobreza desde niño, a la soledad en un orfanato, a la cárcel de un crimen que no cometió y a los señalamientos de una sociedad conservadora.

En el mismo año comenzó su carrera con el éxito de No tengo dinero y a partir de entonces inició una prolífica trayectoria de más de 1 mil 800 canciones y 10 millones de discos vendidos.

El 28 de agosto del 2016 Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California (EE.UU.), a los 66 años a causa de un paro cardíaco, dejando un legado inmenso en la música mexicana y un espacio imposible de llenar.

Fecha

15 de agosto

Hora

19.45 horas

Lugar

El Arte Steak House, 13 calle 7-46, zona 9

Precios y localidades :

Entrada por consumo

Sad Saturno tiene 10 años en el escenario musical y visitará Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía FB Sad Saturno)

Sad Saturno en Guatemala

Cheke Mondragón, mejor conocido como Sad Saturno se presentará en Guatemala. Su carrera musical en el rock alternativo comenzó en la Ciudad de México en 2015, así que esta gira es para celebrar una década de música. La primera parada es en Guatemala. El tour centro & Sudamérica seguirá en Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Cometa 1984 y Mi Cama Sabe Todos Mis Secretos son algunos de sus éxitos. Se presentará en El Ataque, en la zona 4.

Hora

19 horas

Lugar

El Ataque, Ruta 1 3-63 Villa Paula, zona 4

Precios y localidades :

Q150 previo y Q200 el día del evento

Venta de entradas:

Presione en este link.

Andrés Obregón se presentará en Guateamala como parte de su gira. (Foto Prensa Libre: cortesía FB And´rés Obregón)

Andrés Obregón

Una de las voces emergentes más prometedoras del pop en español, llega vuelve a Guatemala con un show cargado de sentimiento, letras profundas y momentos inolvidables. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y una conexión auténtica con su audiencia, Andrés ha conquistado escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional y el Teatro Metropólitan en Ciudad de México.

Entre las canciones que interpretará están Otra Canción, Ojalá, Un Simple Café y más. Acompañado de su guitarra y piano, Andrés convierte cada presentación en una experiencia íntima y real, donde lo simple se vuelve profundo y lo cotidiano, extraordinario. Las siguientes presentaciones serán en Costa Rica y Puebla, en México.

Hora

18 horas

Lugar

Alianza Francesa, 5 calle 10-55 zona 13, Finca la Aurora

Precios y localidades :

Desde Q375

Venta de entradas:

Presione en este link.

