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Agenda de Filgua 2026: talleres, conversatorios, homenaje, la Fiesta del Fútbol y todas las actividades del miércoles 15 de julio
Con una variedad de actividades programadas para niños, jóvenes y adultos, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) entra en sus últimas jornadas. Esta es la agenda de este miércoles.
Filgua continúa con actividades hasta el 19 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)
En plena celebración de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua), lectores, autores y casas editoriales se reúnen para celebrar la lectura y fomentar esta cultura en el país.
El Forum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, ofrece 150 estands dedicados a la lectura, donde podrá encontrar una diversidad de libros, desde romanticismo hasta ciencia ficción.
Filgua también ofrece un espacio dedicado al intercambio cultural en el pabellón del país invitado, Alemania, que presenta diversas actividades, como la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez se proyectará la semifinal entre Inglaterra y Argentina.
Como parte de las actividades, Filgua rendirá homenaje al escritor Francisco Alejandro Méndez. Para los niños también habrá actividades especiales, como cuentacuentos, interpretación de canciones en kaqchikel y el taller Matemáticas para detectives.
Estas son las actividades programadas para este miércoles 15 de julio en Filgua 2026:
Cacao, un tesoro que perdura
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Euda Morales, María Luisa Tiul y Percy Ac Pan
Concurso Interescolar de Lectura
- Hora: 9 a 13 horas
- Lugar: Sala Marilena López
Historias de vida: ¡Lecturas que transforman!
- Hora: 9 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Jacqueline Solís y Scarleth Ucelo
Sociedad de Varones de San Cristóbal Totonicapán: Tradición y devoción penitente del antiguo Pahulá
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Pedro Gutiérrez Navarro
Más allá de lo visible: Normas sociales y de género que inciden en los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Guatemala
- Hora: 10 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Ana Lucía Ramazzini
Cuentacuentos del libro: Jani, el amor transforma
- Hora: 10 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Janet de Kodytek
Mi nombre es Álvaro Aguilar y así me convertí en rockero
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Álvaro Aguilar
Floreciendo en las adversidades
- Hora: 11 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Christa Zúñiga
La importancia de las abejas nativas en Guatemala
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: UBIO
Taller: Astronomía y matemática maya
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Niños
- Exponente: Lic. Gaspar Yatáz, especialista en tecnología ancestral maya
La Fiesta del Fútbol
- Hora: 13 a 15 horas
- Lugar: Stand de Alemania
Lineamientos para fortalecer la lectura en el nivel de educación media
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Mineduc
Conversando con Méndez Vides
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Méndez Vides
Las antiguas lagunas de Kaminaljuyú
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponente: Javier Estrada
Exposición 15 años Plaza Pública
- Hora: 14 a 19 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Exponente: Plaza Pública
Mi hijo no quiere leer. El arte de acompañar el proceso
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Eimy Soto
El camino del objeto. Historia del diseño industrial en Guatemala
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Hernán Morales y Gloria Escobar
Foro: Derechos Humanos, no solo como principios normativos, sino como condiciones indispensables para una paz sostenible
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Anantonia Reyes Prado y Jorge Santos
El futuro de la vida en la Tierra
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: Rodolfo Santayoa
Juego con los algoritmos, antes de que ellos jueguen contigo
- Hora: 15 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Exponentes: DW Akademie y COMUNICARES
Entrega de la medalla Mélida Muralles de Close
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lilia Mendoza, Enrique Godoy; entre las galardonadas, Ilonka Matute, Carmen Matute, Negma Coy y Rosa Chávez
Playlist, tomos I, II y III
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Fredy Santos y César Yumán
Tinta y tiempo: El viaje de Plaza Pública
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Francisco Rodríguez, Diego Sac, Rosana Rojas y Fabiola Koris
Para mí, eres divina
- Hora: 16 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponente: David Unger
Conversatorio: La paz, los libros y la justicia
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponentes: Lcda. Otilia Lux, lideresa maya k'iche'; Lic. Frank LaRue, abogado y defensor de los derechos humanos; Hno. Óscar Guillermo Azmitia, educador.
- Moderadora: Mtra. Sandra Catarina Mejía
Haleakala. La casa del sol
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Sophia Valenzuela y Jazmín Ceballos
Sabores de aquí, de este nuestro mundo
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Carmen Lucía Alvarado y Francisco Nájera
Homenaje a Francisco Alejandro Méndez
- Hora: 17 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Luis Méndez Salinas, Eddy Roma, Gabriel Arana y Jessica Masaya
¿Cómo escribir crónica cotidiana?
- Hora: 18 a 20 horas
- Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias
- Exponente: Juan Carlos Lemus
La exigencia constitucional y convencional de motivar las resoluciones judiciales: tutela judicial efectiva, debido proceso y deber de motivación
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponente: Julio César Cordón
Panel foro: Escribiendo desde los idiomas mayas
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Lcda. Ch'umilkaj Nicho (artista), Mtro. Manuel Bolom Yaxcal (escritor) y Mtro. Walter Paz Joj (epigrafista)
Entender el canto de los vientos
- Hora: 18 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Francisco Morales Santos, Miguel Tum Ajkot y Pablo Sigüenza Ramírez
Habladurías: alrededor de la vida y obra de Alfonso Kijadurías
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Humberto Ak'abal
- Exponentes: Alfonso Fajardo y Vania Vargas
Esplendor perenne y más poemas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Sala Marilena López
- Exponentes: Francisco Morales Santos (autor) y Javier Payeras
Paraguas
- Hora: 19 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Exponentes: Elena Arévalo Melville, Irene Piedrasanta y Yara Tobar