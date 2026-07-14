Agenda de Filgua 2026: talleres, conversatorios, homenaje, la Fiesta del Fútbol y todas las actividades del miércoles 15 de julio

En plena celebración de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua), lectores, autores y casas editoriales se reúnen para celebrar la lectura y fomentar esta cultura en el país.

El Forum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, ofrece 150 estands dedicados a la lectura, donde podrá encontrar una diversidad de libros, desde romanticismo hasta ciencia ficción.

Filgua también ofrece un espacio dedicado al intercambio cultural en el pabellón del país invitado, Alemania, que presenta diversas actividades, como la transmisión de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta vez se proyectará la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Como parte de las actividades, Filgua rendirá homenaje al escritor Francisco Alejandro Méndez. Para los niños también habrá actividades especiales, como cuentacuentos, interpretación de canciones en kaqchikel y el taller Matemáticas para detectives.

Estas son las actividades programadas para este miércoles 15 de julio en Filgua 2026:

Cacao, un tesoro que perdura

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Euda Morales, María Luisa Tiul y Percy Ac Pan

Concurso Interescolar de Lectura

Hora: 9 a 13 horas

9 a 13 horas Lugar: Sala Marilena López

Historias de vida: ¡Lecturas que transforman!

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Jacqueline Solís y Scarleth Ucelo

Sociedad de Varones de San Cristóbal Totonicapán: Tradición y devoción penitente del antiguo Pahulá

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Pedro Gutiérrez Navarro

Más allá de lo visible: Normas sociales y de género que inciden en los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Guatemala

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Ana Lucía Ramazzini

Cuentacuentos del libro: Jani, el amor transforma

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Janet de Kodytek

Mi nombre es Álvaro Aguilar y así me convertí en rockero

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Álvaro Aguilar

Floreciendo en las adversidades

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Christa Zúñiga

La importancia de las abejas nativas en Guatemala

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: UBIO

Taller: Astronomía y matemática maya

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Exponente: Lic. Gaspar Yatáz, especialista en tecnología ancestral maya

La Fiesta del Fútbol

Hora: 13 a 15 horas

13 a 15 horas Lugar: Stand de Alemania

Lineamientos para fortalecer la lectura en el nivel de educación media

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Mineduc

Conversando con Méndez Vides

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Méndez Vides

Las antiguas lagunas de Kaminaljuyú

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponente: Javier Estrada

Exposición 15 años Plaza Pública

Hora: 14 a 19 horas

14 a 19 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Exponente: Plaza Pública

Mi hijo no quiere leer. El arte de acompañar el proceso

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Eimy Soto

El camino del objeto. Historia del diseño industrial en Guatemala

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Hernán Morales y Gloria Escobar

Foro: Derechos Humanos, no solo como principios normativos, sino como condiciones indispensables para una paz sostenible

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Anantonia Reyes Prado y Jorge Santos

El futuro de la vida en la Tierra

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: Rodolfo Santayoa

Juego con los algoritmos, antes de que ellos jueguen contigo

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Exponentes: DW Akademie y COMUNICARES

Entrega de la medalla Mélida Muralles de Close

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lilia Mendoza, Enrique Godoy; entre las galardonadas, Ilonka Matute, Carmen Matute, Negma Coy y Rosa Chávez

Playlist, tomos I, II y III

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Fredy Santos y César Yumán

Tinta y tiempo: El viaje de Plaza Pública

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Francisco Rodríguez, Diego Sac, Rosana Rojas y Fabiola Koris

Para mí, eres divina

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponente: David Unger

Conversatorio: La paz, los libros y la justicia

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponentes: Lcda. Otilia Lux, lideresa maya k'iche'; Lic. Frank LaRue, abogado y defensor de los derechos humanos; Hno. Óscar Guillermo Azmitia, educador.

Lcda. Otilia Lux, lideresa maya k'iche'; Lic. Frank LaRue, abogado y defensor de los derechos humanos; Hno. Óscar Guillermo Azmitia, educador. Moderadora: Mtra. Sandra Catarina Mejía

Haleakala. La casa del sol

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Sophia Valenzuela y Jazmín Ceballos

Sabores de aquí, de este nuestro mundo

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Carmen Lucía Alvarado y Francisco Nájera

Homenaje a Francisco Alejandro Méndez

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Luis Méndez Salinas, Eddy Roma, Gabriel Arana y Jessica Masaya

¿Cómo escribir crónica cotidiana?

Hora: 18 a 20 horas

18 a 20 horas Lugar: Sala Miguel Ángel Asturias

Sala Miguel Ángel Asturias Exponente: Juan Carlos Lemus

La exigencia constitucional y convencional de motivar las resoluciones judiciales: tutela judicial efectiva, debido proceso y deber de motivación

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponente: Julio César Cordón

Panel foro: Escribiendo desde los idiomas mayas

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Lcda. Ch'umilkaj Nicho (artista), Mtro. Manuel Bolom Yaxcal (escritor) y Mtro. Walter Paz Joj (epigrafista)

Entender el canto de los vientos

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Exponentes: Francisco Morales Santos, Miguel Tum Ajkot y Pablo Sigüenza Ramírez

Habladurías: alrededor de la vida y obra de Alfonso Kijadurías

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Humberto Ak'abal

Sala Humberto Ak'abal Exponentes: Alfonso Fajardo y Vania Vargas

Esplendor perenne y más poemas

Hora: 19 horas

19 horas Lugar: Sala Marilena López

Sala Marilena López Exponentes: Francisco Morales Santos (autor) y Javier Payeras

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