Amber Heard: las revelaciones de la matemática y la ciencia acerca del rostro de la actriz

Sin embargo, en esta oportunidad Amber Heard está dando de qué hablar debido a un estudio científico que afirma que la actriz de Aquaman es la mujer con el rostro más hermoso del planeta.

De acuerdo con una investigación realizada en 2016 por el doctor Julian De Silva, el rostro de Amber Heard es perfecto por sus proporciones estéticamente agradables.

Este estudio utilizó un software de mapeo facial, el cual utiliza la proporción áurea, un número de base griega de Phi que es considerado como “la fórmula secreta de los rostros más bellos del mundo”.

Asimismo, el doctor De Silva calculó las formas de la cara para descubrir las cualidades que hacen que alguien sea físicamente perfecto y se aplicó a algunos de los rostros más conocidos del mundo, siendo Amber Heard la mujer con el resultado más alto.

Luego de medir sus ojos, cejas, nariz, labios, barbilla, mandíbula y forma facial, se encontró que Amber Heard posee el 91.85 por ciento de la proporción griega de Phi, convirtiéndola en el rostro más hermoso del planeta.

