Antigua Guatemala en Cuaresma 2026: guía de procesiones y velaciones del martes de Dolores al sábado anterior a Ramos

Con devoción, fe y recuerdo de la vida de Jesús previo a su camino al Calvario, los devotos cargadores se adentran en los últimos días de la Cuaresma del 2026 y se alistan para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

Previo a ello, la ciudad colonial vivirá la semana conocida como de Dolores, que inicia el lunes 23 de marzo y se extiende hasta el viernes de Dolores, el 27 de marzo. Continuará el sábado anterior a Ramos, tiempo en el que el pueblo católico se prepara para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

En este tiempo de conmemoración, la ciudad colonial realizará al menos dos viacrucis, 13 velaciones y cinco procesiones que prepararán al pueblo católico para recibir el Domingo de Ramos, cuando se realizarán al menos cinco procesiones, en las que se rememora el pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13.

Desde aldeas como San Felipe de Jesús y San Pedro Las Huertas hasta San Cristóbal El Bajo celebrarán este tiempo litúrgico, dedicado a la penitencia, la oración y la reflexión sobre la vida de Jesús.

Estas son las actividades religiosas programadas del martes 24 al 28 de marzo del 2026:

Martes de Dolores (24 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

Lugar: aldea San Felipe de Jesús

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Miércoles de Dolores (25 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

Lugar: Templo de la Escuela de Cristo

Inicio: 7 horas

Finaliza: 23 horas

Jueves de Dolores (26 de marzo)

Velación Jesús del Desamparo

Lugar: San José Catedral

Inicio: 7 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Flagelación

Lugar: aldea San Pedro Las Huertas

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de los Pobres

Lugar: aldea San Juan del Obispo

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Procesión Jesús del Milagro

Lugar: aldea San Felipe de Jesús

Sale: 7 horas

Ingresa: 23 horas

Viernes de Dolores (27 de marzo)

Viacrucis Jesús del Silencio

Lugar: Templo de San Francisco El Grande

Inicio: 3 horas

Finaliza: 5 horas

Viacrucis Jesús Niño

Lugar: Guardería Sagrado Corazón de Jesús

Inicio: 9.30 horas

Finaliza: 11.30 horas

Velación Virgen de Dolores

Lugar: Parroquia San Sebastián y La Merced

Inicio: 6 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Virgen de Soledad

Lugar: San José Catedral

Inicio: 7 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús del Silencio

Lugar: El Calvario

Inicio: 7 horas

Finaliza: 24 horas

Velación Jesús de la Humildad

Lugar: aldea San Cristóbal El Bajo

Inicio: 8 horas

Finaliza: 21 horas

Procesión Réplicas Infantiles

Lugar: aldea San Pedro Las Huertas

Sale: 16 horas

Ingresa: 19 horas

Procesión Jesús del Desamparo

Lugar: San José Catedral

Sale: 15 horas

Ingresa: 20 horas

Sábado anterior a Ramos (28 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

Lugar: aldea San Mateo Milpas Altas

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Nazareno

Lugar: aldea San Juan Gascón

Inicio: 8 horas

Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

Lugar: aldea San Felipe de Jesús

Inicio: 8 horas

Finaliza: 24 horas

Procesión Cristo de las Misericordias

Lugar: Templo de la Escuela de Cristo

Sale: 16 horas

Ingresa: 20 horas

Procesión Jesús de los Pobres