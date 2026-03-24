Antigua Guatemala en Cuaresma 2026: guía de procesiones y velaciones del martes de Dolores al sábado anterior a Ramos

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Antigua Guatemala en Cuaresma 2026: guía de procesiones y velaciones del martes de Dolores al sábado anterior a Ramos

En los días previos al cierre de la Cuaresma y al inicio del Triduo Pascual, Antigua Guatemala conmemora diversas velaciones y procesiones antes del Domingo de Ramos. Estas son las actividades programadas.

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AME9737. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 07/04/2023.- Devotos participan en la procesión de la iglesia La Merced con la imagen de Jesús Nazareno, este Viernes Santo como parte de las celebraciones de Semana Santa, hoy, en Antigua Guatemala (Guatemala). Este Viernes Santo la imagen fue llevada por las principales calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala, rodeada por cientos de turistas guatemaltecos y extranjeros. EFE/ Esteban Biba

Devotos antigüeños participan en las diversas procesiones de la Cuaresma guatemalteca. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con devoción, fe y recuerdo de la vida de Jesús previo a su camino al Calvario, los devotos cargadores se adentran en los últimos días de la Cuaresma del 2026 y se alistan para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa.

Previo a ello, la ciudad colonial vivirá la semana conocida como de Dolores, que inicia el lunes 23 de marzo y se extiende hasta el viernes de Dolores, el 27 de marzo. Continuará el sábado anterior a Ramos, tiempo en el que el pueblo católico se prepara para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

En este tiempo de conmemoración, la ciudad colonial realizará al menos dos viacrucis, 13 velaciones y cinco procesiones que prepararán al pueblo católico para recibir el Domingo de Ramos, cuando se realizarán al menos cinco procesiones, en las que se rememora el pasaje bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 13.

Desde aldeas como San Felipe de Jesús y San Pedro Las Huertas hasta San Cristóbal El Bajo celebrarán este tiempo litúrgico, dedicado a la penitencia, la oración y la reflexión sobre la vida de Jesús.

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Estas son las actividades religiosas programadas del martes 24 al 28 de marzo del 2026:

Martes de Dolores (24 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

  • Lugar: aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Miércoles de Dolores (25 de marzo)

Velación Virgen de Soledad

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 23 horas

Jueves de Dolores (26 de marzo)

Velación Jesús del Desamparo

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de la Flagelación

  • Lugar: aldea San Pedro Las Huertas
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús de los Pobres

  • Lugar: aldea San Juan del Obispo
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Procesión Jesús del Milagro

  • Lugar: aldea San Felipe de Jesús
  • Sale: 7 horas
  • Ingresa: 23 horas

Viernes de Dolores (27 de marzo)

Viacrucis Jesús del Silencio

  • Lugar: Templo de San Francisco El Grande
  • Inicio: 3 horas
  • Finaliza: 5 horas

Viacrucis Jesús Niño

  • Lugar: Guardería Sagrado Corazón de Jesús
  • Inicio: 9.30 horas
  • Finaliza: 11.30 horas

Velación Virgen de Dolores

  • Lugar: Parroquia San Sebastián y La Merced
  • Inicio: 6 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Virgen de Soledad

  • Lugar: San José Catedral
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús del Silencio

  • Lugar: El Calvario
  • Inicio: 7 horas
  • Finaliza: 24 horas

Velación Jesús de la Humildad

  • Lugar: aldea San Cristóbal El Bajo
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 21 horas

Procesión Réplicas Infantiles

  • Lugar: aldea San Pedro Las Huertas
  • Sale: 16 horas
  • Ingresa: 19 horas

Procesión Jesús del Desamparo

  • Lugar: San José Catedral
  • Sale: 15 horas
  • Ingresa: 20 horas

Sábado anterior a Ramos (28 de marzo)

Velación Virgen de Dolores

  • Lugar: aldea San Mateo Milpas Altas
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Nazareno

  • Lugar: aldea San Juan Gascón
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 23 horas

Velación Jesús Sepultado

  • Lugar: aldea San Felipe de Jesús
  • Inicio: 8 horas
  • Finaliza: 24 horas

Procesión Cristo de las Misericordias

  • Lugar: Templo de la Escuela de Cristo
  • Sale: 16 horas
  • Ingresa: 20 horas

Procesión Jesús de los Pobres

  • Lugar: aldea San Juan del Obispo
  • Sale: 16 horas
  • Ingresa: 23 horas

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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