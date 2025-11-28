Anuncian nueva temporada de Soñando en Familia de Guatevisión y otras sorpresas

A lo largo de ocho temporadas, Soñando en Familia se ha consolidado como una de las producciones televisivas guatemaltecas más queridas de Guatevisión, caracterizada por transmitir alegría mediante dinámicas entretenidas, sonrisas y momentos inolvidables.

La octava temporada finaliza este viernes 28 de noviembre. No obstante, del 1 al 15 de diciembre de 2025, los televidentes podrán revivir los mejores momentos de esa edición, de 20 a 21 horas, según Ricardo García Santander, conductor del programa.

La nueva temporada comenzará el 19 de enero de 2026, con novedades tanto para el público como para los participantes. “Vienen juegos nuevos, más dinámicos e interactivos, para que también quienes están en casa puedan participar”, indicó García Santander.

El conductor resaltó que esta nueva etapa retoma un componente esencial del formato: el anhelo de las familias por cumplir sueños en común. Ese elemento será clave para revitalizar el espíritu del programa en el 2026.

Novedades de Soñando en Familia para el 2026

Jefferson Velásquez, productor de Soñando en Familia, afirmó que, durante los ocho años del programa, se ha innovado tanto en formato como en dinámica de participación. En el 2026, añadió, los concursantes podrán ganar más dinero durante el programa.

“Soñando en Familia es un espacio seguro, de aprendizaje, de competencia sana y de realización de sueños. Esa es nuestra esencia: ayudar a que los sueños se cumplan”, expresó Velásquez.

En cuanto al total de premios que han recibido los participantes a lo largo de ocho temporadas, Velásquez menciona que se han entregado más de Q6 millones en premios. "Además de viajes a Europa, a México, a Costa Rica, viajes en crucero, construcción de una casa, motocicletas y electrodomésticos", agrega.

Invitación a participar en el programa

García Santander invitó al público a unirse a esta nueva edición. “Están todos invitados a participar, a soñar, porque eso es lo único que nadie nos puede quitar: la posibilidad de soñar. Es gratuito, hermoso y nos permite vibrar en otra sintonía”.

Agregó que Soñando en Familia es una plataforma para hacer realidad algunos objetivos personales: “Si como programa podemos ser un pequeño puente para que un sueño se concrete, están todos invitados a formar parte de esta novena temporada que arranca en enero de 2026”.

Alejandra Portillo se despide del programa

Al concluir la octava temporada, la conductora Alejandra Portillo se despide del programa con gratitud, tras seis años de haber sido parte del equipo.

Portillo continuará en Viva la Mañana, por lo que los televidentes podrán seguir su trayectoria desde ese espacio.

“Estoy muy agradecida con Guatevisión, Prensa Libre y el público que nos sintoniza. Gracias a ellos, cumplí mi sueño. Compartí muchas alegrías y espero que los sueños de los guatemaltecos también se sigan cumpliendo, porque somos un país lleno de cosas buenas y lo bueno debe compartirse”, manifestó la conductora.