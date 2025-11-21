Daniela Gil, ganadora de la primera temporada de “Viva el Talento”, en Guatevisión

Una mañana llena de música, emoción y talento marcó la final de Viva el talento, en Guatevisión el viernes 21 de noviembre. Con una alfombra roja y la llegada de los jueces y talentosos participantes, comenzó la jornada. Algunos fueron acompañados por sus familiares y amigos, quienes llegaron a apoyarlos.

Cinco participantes llegaron a la gran final de la primera temporada de Viva el talento, un segmento exitoso de Viva la mañana. Daniela Gil, de 18 años, obtuvo el primer lugar con la interpretación de Deja que salga la luna, de José Alfredo Jiménez.

Gil recibió Q5 mil canjeables en boletos aéreos por Agencias Tivoli; un vale por Q500, canjeable en De Museo; una armonización facial, cortesía de Skin Solutions Clínica Estética; y el respectivo trofeo.

En entrevista, la ganadora explicó que participó porque considera esta plataforma una oportunidad para demostrar que en Guatemala hay talento y que le apasiona cantar desde niña. Estudia música y se prepara para crecer en esta vocación. Por el momento, todavía no sabe cuál será su destino de viaje.

—Le dedico este premio a mi familia y a las personas que no han perdido la fe en mí y me han permitido llegar hasta aquí —expresó.

Los finalistas de Viva el Talento

En segundo lugar quedó Julián Ruíz, con Granada. “El canto lírico requiere muchos años de preparación y agradezco a los jueces por la crítica interpretativa”, expresó el cantante y actor. También invitó a los jóvenes que desean dedicarse a esta profesión a ser constantes y disciplinados.

Ruíz recibirá una asesoría en terapia vocal, por la coach Stefanie Luhrez; un vale de Q400, canjeable en De Museo; un tratamiento Hydrafacial Elite, cortesía de Skin Solutions Clínica Estética; y el trofeo correspondiente.

En tercer lugar se ubicó Christian Quib, de 19 años, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez. Es originario de San Cristóbal, Alta Verapaz, y para movilizarse salió de su hogar a la medianoche. Participó con una bachata de su autoría, titulada Qué ironía.

Quib recibió su trofeo; un certificado para una limpieza facial profunda, cortesía de Skin Solutions Clínica Estética; un vale canjeable en De Museo; y un kit de micrófono dinámico con pedestal y trípode, cortesía de Cuerdas y Capas.

Daniel Boj y Manuel Arroyo ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente, y también fueron ovacionados por los jueces y el público por sus interpretaciones.

Desde septiembre, el programa Viva la mañana, transmitido por Guatevisión, ha brindado un espacio los viernes para dar a conocer a guatemaltecos con talento. Han destacado bailarines, cantantes e incluso se ha incursionado en el doblaje.

La gran final contó con la participación de los jueces, representados por Ricardo García Santander como presidente del jurado; Claudia Aline, Víctor González y Yefrey Lemus.

Los concursantes, junto al equlipo de producción en la final de la primera temporada de Viva el talento. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

García Santander explicó que la selección fue difícil debido al alto nivel de los participantes. “Se evalúan muchas cosas, no solamente la capacidad para presentarse en el escenario. Tuvimos bailarines y cantantes que crecieron cada semana. Viva el talento busca potenciar el talento guatemalteco, y por eso los jueces fueron artistas, cantantes y personas con la habilidad de conectarse con el público. Hoy ganó quien reúne todas esas cualidades: Daniela Gil, una joven que demostró evolución, entrega y una conexión genuina con la audiencia. Aunque los cinco finalistas hicieron un trabajo extraordinario”, expresó.

“Cada semana les dimos consejos sobre su vestuario, la manera de tomar el micrófono y ellos fueron mejorando, además de llevarse bonitos regalos", dijo García Santander. Se espera que esta haya sido la primera de muchas ediciones que permitan seguir conociendo el talento local.