Arjona y la IA: el análisis y las revelaciones que hiceron tres herramientas de inteligencia artificial sobre su entrevista

Cansado de las entrevistas convencionales, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona decidió arriesgarse en la promoción de su nuevo álbum SECO y realizó una entrevista con una herramienta de inteligencia artificial.

“Son muchos años de carrera, y el concepto que hoy tengo de lo que es una entrevista como tal está lo suficientemente claro como para que, desde hace algunos años, haya tomado la decisión de no hacerlo más”, comparte Arjona. Argumenta que la razón por la cual ya no utiliza los medios de comunicación convencionales para entrevistas es que "la fórmula de las entrevistas para poder vender a un artista no siempre es la mejor".

Según él, las entrevistas deberían estar prohibidas para artistas con más de 15 años de trayectoria porque “prácticamente lo lanzan a un vacío de repetición en el que el elemento que va a aparecer tarde o temprano es el aburrimiento: el aburrimiento propio, el aburrimiento del que pregunta y, por supuesto, el peor aburrimiento de todos, que es el aburrimiento de quien recibe la entrevista”, indicó.

Por esta razón, para el lanzamiento de SECO decidió realizar únicamente dos entrevistas, ambas con herramientas de inteligencia artificial. La primera, titulada Hablando Conmigo, fue publicada el pasado 8 de noviembre y en ella dialoga consigo mismo de niño. La segunda, La Entrevista, tiene como entrevistadora a una herramienta de inteligencia artificial.

En el clip, con una duración aproximada de una hora, el cantautor guatemalteco respondió preguntas formuladas por la inteligencia artificial, calificándola como una entrevista “bastante peligrosa”. Señaló que la inteligencia artificial era “un personaje a quien le hemos estado hablando de mí durante mucho tiempo y que, por sus características, ha hecho un trabajo de investigación que seguramente no realizaron todos los periodistas que me entrevistaron a lo largo de toda mi carrera”.

¿Cuál es el análisis de la IA sobre esta entrevista con la IA?

Como parte de un ejercicio de análisis, Prensa Libre utilizó diferentes herramientas de inteligencia artificial para conocer sus opiniones sobre La Entrevista, que el cantante Ricardo Arjona sostuvo con otra herramienta de IA. Se consultó a estas herramientas sobre los datos más emotivos que el cantante haya revelado durante dicha entrevista, así como los temas que, en su opinión, hicieron falta abordar.

Para este análisis se emplearon las herramientas ChatGPT, de OpenAI; Gemini, de Google, y Copilot, de Microsoft. También se revisaron la entrevista original del artista y otras notas relacionadas con esta.

Su trayectoria musical, infancia y adolescencia

En el análisis, las herramientas de inteligencia artificial destacaron la satisfacción que el artista siente con la evolución de su carrera, subrayando cómo ha mantenido su esencia a lo largo del tiempo. A pesar de las críticas, siempre ha seguido su intuición y ha sido fiel a su estilo, lo que le ha permitido conectar profundamente con su audiencia.

Además, se resaltó cómo Arjona ha evolucionado a lo largo de su carrera, pasando de un estilo más romántico a uno más introspectivo y maduro. Esta transformación personal se refleja claramente en sus últimas producciones musicales.

La IA también valoró las anécdotas que el artista compartió sobre su niñez, incluidos momentos significativos con su familia y cómo estos influyeron en su carrera musical. Asimismo, se destacó que habló de los problemas de salud que enfrentó, como las cirugías de columna casi lo retiran de los escenarios.

Nohemí Morales “Doña Mimi” y Ricardo Arjona durante su niñez. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Experiencias personales que inspiran sus canciones

Según ChatGPT, el artista compartió anécdotas de su vida personal que han influido en la creación de sus temas más emblemáticos. Por ejemplo, habló de cómo sus vivencias amorosas y desafíos personales se reflejan en letras que buscan conectar con las experiencias universales de su público.

Además, mencionó la importancia de su familia en su vida y carrera, rindiendo homenaje a sus padres, hermanas e hijos.

Crítica a la superficialidad en la música contemporánea

Según las herramientas de inteligencia artificial, un momento clave de la entrevista fue cuando Ricardo Arjona criticó la superficialidad que, a su juicio, predomina en la música contemporánea. Señaló que muchos artistas buscan el éxito rápido a través de fórmulas preestablecidas, descuidando la autenticidad y la profundidad en sus composiciones.

En este punto, la inteligencia artificial fue incisiva al plantear dos preguntas al artista sobre su opinión del reguetón y su perspectiva respecto de este género, al cual él no pertenece.

Portada del álbum "SECO", de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Los temas que faltaron por abordar

Las tres herramientas coincidieron en que algunos de los temas que no se abordaron en la entrevista fueron los siguientes: