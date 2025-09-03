Así salió a la luz el romance de Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé

Un nuevo escándalo corporativo internacional sacudió el mundo este comienzo de septiembre, con el anuncio del despido de Laurent Freixe, quien fungía como director ejecutivo de la multinacional Nestlé.

Freixe llevaba un año al frente de la compañía, cuando su relación salió a la luz. Paul Bulcke, presidente del consejo de administración, declaró que los valores de la empresa se vieron comprometidos ante el escándalo, por lo que era necesario despedirlo.

¿Quién es Laurent Freixe?

Freixe, de orígen francés, llevaba casi cuatro décadas trabajando para Nestlé. Según EL PAÍS, abandonó su puesto de vicepresidente ejecutivo de Zona Latinoamericana el 1 de septiembre del 2024 para ser el nuevo CEO. Completó sus estudios en la célebre escuela privada de negocios en Lille, Francia. De esta misma escuela se han graduado desde magnates en el mundo de la moda hasta las familias más emblemáticas de la región.

Su impresionante recorrido profesional se extiende por gran parte del continente europeo. En 1999, fue delegado como director de la sección de nutrición. Cuatro años después, se convirtió en director de marketing para Nestlé Hungría. En el 2007, se mudó a Barcelona para supervisar las áreas de España y Portugal.

¿Cómo fue descubierto?

Todo comenzó en la época primaveral, cuando la línea interna de denuncias recibió las sospechas sobre una probable relación entre Freixe y una subordinada, quien no era parte de la Junta Directiva. El consejo directivo inició una investigación, aunque al principio no tuvo un resultado definitivo. Sin embargo, las dudas crecieron, por lo que decidieron abrir una segunda revisión. El medio Milenio asegura que, en esta ocasión, participaron Bulcke y Pablo Isla, el consejero líder independiente.

Con el respaldo de una firma externa, se confimó: el Director Ejecutivo estaba teniendo una relación amorosa con una trabajadora. Al ser confrontado en el asunto, negó las acusaciones.

La empresa reveló que Philipp Navatril, ex director de Nespresso, será el nuevo CEO. También dieron a conocer que Freixe no recibirá indemnización o algún tipo de sustento económico tras su despido.