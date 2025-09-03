Así salió a la luz el romance de Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé

Escenario

Así salió a la luz el romance de Laurent Freixe, ex CEO de Nestlé

La corporación Nestlé anunció el despido de su CEO Laurent Freixe, quien se había negado a reconocer públicamente un amorío con una subordinada.

Valeria Juárez-Paz

|

(FILES) CEO Laurent Freixe attends a general shareholders meeting of Swiss food giant Nestle in Ecublens, near Lausanne, on April 16, 2025. Swiss food giant Nestle announced on September 1, 2025 it had dismissed Laurent Freixe as chief executive with immediate effect over an "undisclosed romantic relationship with a direct subordinate". "This was a necessary decision. Nestle's values and governance are strong foundations of our company. I thank Laurent for his years of service," chairman Paul Bulcke said in a statement. (Photo by GABRIEL MONNET / AFP)

El empresario francés Laurent Freixe negó haber tenido una relación sentimental en su entorno profesional. Prensa Libre: AFP.

Un nuevo escándalo corporativo internacional sacudió el mundo este comienzo de septiembre, con el anuncio del despido de Laurent Freixe, quien fungía como director ejecutivo de la multinacional Nestlé.

Freixe llevaba un año al frente de la compañía, cuando su relación salió a la luz. Paul Bulcke, presidente del consejo de administración, declaró que los valores de la empresa se vieron comprometidos ante el escándalo, por lo que era necesario despedirlo.

¿Quién es Laurent Freixe?

Freixe, de orígen francés, llevaba casi cuatro décadas trabajando para Nestlé. Según EL PAÍS, abandonó su puesto de vicepresidente ejecutivo de Zona Latinoamericana el 1 de septiembre del 2024 para ser el nuevo CEO. Completó sus estudios en la célebre escuela privada de negocios en Lille, Francia. De esta misma escuela se han graduado desde magnates en el mundo de la moda hasta las familias más emblemáticas de la región.

Su impresionante recorrido profesional se extiende por gran parte del continente europeo. En 1999, fue delegado como director de la sección de nutrición. Cuatro años después, se convirtió en director de marketing para Nestlé Hungría. En el 2007, se mudó a Barcelona para supervisar las áreas de España y Portugal.

LECTURAS RELACIONADAS

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Phillie Phanatic, official mascot for the Philadelphia Phillies, attends the 2025 MLB All-Star Game red carpet at Truist Park on July 15, 2025 in Atlanta, Georgia. Paras Griffin/Getty Images/AFP (Photo by Paras Griffin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Infidelidad captada en concierto de Coldplay es parodiada en Kiss Cam durante juego de béisbol

Andy Byron renuncia como CEO de Astronomer tras polémica por infidelidad captada en concierto de Coldplay

Nestlé Guatemala inaugurá su centro de Datos CADIA

Nestlé invierte US$5 millones en nuevo centro de análisis de datos e inteligencia artificial en Guatemala

¿Cómo fue descubierto?

Todo comenzó en la época primaveral, cuando la línea interna de denuncias recibió las sospechas sobre una probable relación entre Freixe y una subordinada, quien no era parte de la Junta Directiva. El consejo directivo inició una investigación, aunque al principio no tuvo un resultado definitivo. Sin embargo, las dudas crecieron, por lo que decidieron abrir una segunda revisión. El medio Milenio asegura que, en esta ocasión, participaron Bulcke y Pablo Isla, el consejero líder independiente.

Con el respaldo de una firma externa, se confimó: el Director Ejecutivo estaba teniendo una relación amorosa con una trabajadora. Al ser confrontado en el asunto, negó las acusaciones.

La empresa reveló que Philipp Navatril, ex director de Nespresso, será el nuevo CEO. También dieron a conocer que Freixe no recibirá indemnización o algún tipo de sustento económico tras su despido.

ESCRITO POR:

Valeria Juárez-Paz

Valeria Juárez-Paz

Lee más artículos de Valeria Juárez-Paz

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE. UU. Escenario Infidelidades Nestlé Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS