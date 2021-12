Bien Hecho 2021: Aroddy gana el Latin Grammy e invita a no tener miedo de promover el mensaje de Jesús

En la edición 22 de los Grammy Latinos, el 18 de noviembre, el artista chiquimulteco Aroddy se llevó el gramófono en la categoría de Mejor álbum cristiano en español, por su disco Ya me vi. La canción principal que da el nombre el álbum creado en la pandemia es un viaje espiritual en el que se refleja el tema de la llegada al cielo y un encuentro con grandes personajes de la historia del cristianismo.

El artista explica que estos premios son significativos para los músicos porque no se otorga al índice de popularidad o ventas sino por votación de los miembros de La Academia de Artes de la Grabación, quienes son profesionales de la música y la grabación, en este caso en América Latina.

Más reconocimientos

Desde su regreso al país, el pasado 29 de noviembre ha tenido una ola de llamadas, mensaje e invitaciones. Ha recibido diferentes reconocimientos y ha hecho algunas presentaciones especiales. Fue el invitado para hacer el Cambio de la Rosa de la Paz, una actividad que destaca a personas que fomentan con su trabajo la cultura de paz en el Palacio Nacional de la Cultura.

También ofreció un concierto en línea de 40 minutos llamado Íntimo, desde Antigua Guatemala y el cual se encuentra en su canal de YouTube. En el mismo le acompañó el productor y ganador dos veces del Latin Grammy Ariel García y el artista Leonel Tuchez.

“El Latin Grammy me ha cambiado la vida”, dice el artista quien reconoce que durante su carrera artística casi nunca se han tenido los recursos para promocionar materiales y en 30 años lo único que han buscado junto a su equipo es hacer un trabajo de excelencia y de corazón dedicado a Dios.

El mensaje de la música

Aroddy expresa que como artista independiente es difícil colocarse en la popularidad por muy buena música que se haga, “si no se tiene una maquinaria publicitaria es difícil y nos toca ir de boca en boca, una radio a la vez o proyectos que van saliendo”, recuerda.

Con sus canciones él quiere proyectar el mensaje de paz, el mensaje de Jesús.

“El Latin Grammy es una oportunidad de llegar a las personas que no están escuchando música cristiana y el premio en sí es exponer este trabajo, a música ha cambiado demasiado y a veces hay contenido un tanto flojo, así que pienso que nosotros los cristianos no debemos tener miedo de hablar de nuestro mensaje. Los reguetoneros no tienen problema de hablar explícitamente de sexo y drogas y acaparan los medios y a veces nosotros somos tímidos para exponer nuestro mensaje”, agrega.

A los jóvenes enamorados de la música los invita a soñar y agregar a ese sueño tenacidad, estrategia e intencionalidad. “Los sueños se cumplen si se trabajan y nos ven apasionados”, dice.

“Siempre que recibimos algo de Dios viene con una dosis de honra y una sobredosis de responsabilidad”, Aroddy, artista guatemalteco

Sigue el camino

“El 2022 será un año muy ocupado y esperamos que el tema de pandemia nos deje y no exista un rebrote”, expresa.

El 29 de diciembre recibirá un reconocimiento en el primer Día del Artista Chiquimulteco que fue recientemente instituido por la municipalidad de la localidad.

Uno de los proyectos más cercanos es el lanzamiento de su nueva canción Quiero ser tu amigo que será lanzada en enero próximo.

En un mensaje para finalizar el año reflexiona e invita a no tener miedo y a creer en las promesas de Dios. “Quienes han perdido a un ser querido en este tiempo es importante reconocer que la vida continúa porque quienes se fueron hubieran querido que sigamos siendo felices. En estas fechas es importante estar con quienes nos rodean y les invito a entrar al 2022 con fe”, finaliza Aroddy.