Bonnie Tyler permanece en coma inducido tras cirugía de emergencia en Portugal

La legendaria cantante británica Bonnie Tyler, de 74 años, permanece en coma inducido en un hospital de Faro, Portugal, tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

La información inicial señalaba que la artista comenzó con síntomas durante un concierto en Londres, pero fue hasta regresar a Portugal, donde reside desde hace varios años, que requirió una operación urgente por una aparente obstrucción intestinal. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intermedios para su recuperación.

El miércoles 6 de mayo del 2026, su equipo difundió un comunicado en el que informó que la artista había sido sometida al procedimiento quirúrgico, el cual salió bien y que ya se recuperaba.

"Lamentamos profundamente comunicar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. La operación ha salido bien y ahora está recuperándose. Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación", decía la publicación.

Sin embargo, el cuadro médico cambió en las siguientes 48 horas. Este viernes 8 de mayo se conoció que su salud empeoró y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece en coma, según fuentes cercanas a Tyler citadas por el medio portugués Correio da Manhã.

"Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras pasar varios días en el Hospital de Faro a raíz de una intervención intestinal. Según la información de que disponemos, la cantante está inconsciente y conectada a un respirador en la unidad de cuidados intensivos", añadió el medio.

Cerca de cumplir 75 años, sus seguidores permanecen atentos a la evolución de su salud.

Tyler, cuyo nombre original es Gaynor Hopkins, nació el 8 de junio de 1951 en Gales, Reino Unido. Saltó a la fama a finales de la década de 1970 con canciones como It's a Heartache, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con los temas Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).