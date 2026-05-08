Bonnie Tyler permanece en coma inducido tras cirugía de emergencia en Portugal

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Bonnie Tyler permanece en coma inducido tras cirugía de emergencia en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler se recuperaba de una cirugía intestinal, pero su salud empeoró y fue inducida a coma.

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Bonnie Tyler permanece en coma inducido tras cirugía de emergencia en Portugal

La cantante y compositora británica Bonnie Tyler se encuentra hospitalizada en un hospital de Portugal. (Foto Prensa Libre: EFE/ Moncho Fuentes)

La legendaria cantante británica Bonnie Tyler, de 74 años, permanece en coma inducido en un hospital de Faro, Portugal, tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

La información inicial señalaba que la artista comenzó con síntomas durante un concierto en Londres, pero fue hasta regresar a Portugal, donde reside desde hace varios años, que requirió una operación urgente por una aparente obstrucción intestinal. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intermedios para su recuperación.

El miércoles 6 de mayo del 2026, su equipo difundió un comunicado en el que informó que la artista había sido sometida al procedimiento quirúrgico, el cual salió bien y que ya se recuperaba.

"Lamentamos profundamente comunicar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene su residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. La operación ha salido bien y ahora está recuperándose. Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación", decía la publicación.

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Sin embargo, el cuadro médico cambió en las siguientes 48 horas. Este viernes 8 de mayo se conoció que su salud empeoró y fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece en coma, según fuentes cercanas a Tyler citadas por el medio portugués Correio da Manhã.

"Bonnie Tyler se encuentra en coma inducido tras pasar varios días en el Hospital de Faro a raíz de una intervención intestinal. Según la información de que disponemos, la cantante está inconsciente y conectada a un respirador en la unidad de cuidados intensivos", añadió el medio.

Cerca de cumplir 75 años, sus seguidores permanecen atentos a la evolución de su salud.

Tyler, cuyo nombre original es Gaynor Hopkins, nació el 8 de junio de 1951 en Gales, Reino Unido. Saltó a la fama a finales de la década de 1970 con canciones como It's a Heartache, pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con los temas Total Eclipse of the Heart (1983) y Holding Out for a Hero (1984).

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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